Аналитики рассказали о схемах обмана при покупках в интернете

Выманивание платежных данных - одна из самых популярных уловок, которой пользуются мошенники для увода денег со счетов покупателей при операциях онлайн, рассказали "РГ" аналитики "Авито", составившие топ самых распространенных схем обмана в интернете.

С одной из них могут встретиться пользователи сайтов бесплатных объявлений. К примеру, при продаже б/у пылесоса или компьютерного стола. После публикации такого объявления на связь выходит лже-покупатель - он готов сразу же перечислить необходимую сумму за товар, но для этого ему нужно продиктовать персональные данные карты или коды, которые пришли по смс. Для злоумышленников таким образом открывается доступ к личному кабинету мобильного банка, в течение нескольких минут они переводят деньги на другой счет.

Эксперты советуют никогда не сообщать и не отправлять посторонним коды из смс-сообщений от банка, пин-код и CVV-код банковской карты. Эти данные не могут запрашивать даже сотрудники банковских организаций. Попасть в руки мошенников можно при онлайн-заказе товаров на популярных сайтах. Продавец предлагает оплатить покупку через интернет - для этого присылает ссылку и просит пройти по ней. Это еще одна популярная схема обмана - ссылка уводит покупателя с реального сайта на подмененную версию. При вводе данных карты мошенники перехватывают сведения и снова получают доступ к личному кабинету со всеми финансами.

"После оплаты на такой странице вы в лучшем случае не увидите ни денег, ни товара, в худшем с вашей карты снимут и другие средства", - пояснил старший специалист департамента безопасности "Авито" Кирилл Лавров. На всех крупных торговых онлайн-платформах (на сайте, в приложении) есть встроенный мессенджер для общения продавцов и покупателей - все детали стоит обсуждать только там, а платеж передавать/принимать лично или через функцию "безопасной сделки", внимательно проверяя корректный адрес сайта.

Еще одна распространенная схема связана с просьбой заранее внести предоплату - это особенно касается редких товаров или тех, что продаются по привлекательной цене. Определить нечистых на руку продавцов можно по тому, как они торопят с внесением предоплаты на счет в интернет-банке, намекая, что за товаром стоит большая очередь. Это еще один повод насторожиться. После получения денег псевдо-продавец пропадает, а покупатель оказывается в черном списке. В этом случае снова придет на помощь функция "безопасной сделки" - с ее помощью деньги покупателя "замораживаются" до момента получения им товара. В случае, если он не соответствует каким-либо параметрам, есть возможность обмена.

Нередко встречаются случаи обмана, когда покупатель и продавец находятся в разных городах. В таком случае вырастает шанс получить некачественный товар. Это особенно касается покупки технически сложных дорогих товаров, работоспособность и состояние которых трудно определить по фото, к примеру, электроники или автомобилей. Эксперты советуют заказывать такие товары на проверенных онлайн-площадках, а также обращать внимание на профиль продавцов на таких ресурсах. К примеру, как давно пользователь зарегистрирован, сколько у него активных объявлений.