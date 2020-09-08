Аналитики рассказали о схемах обмана при покупках в интернете

Новости

Более 80 мигрантов чуть не утонули при попытке пересечь Ла-Манш 03:06
СМИ: Трамп рассматривает новых кандидатов на пост главы Пентагона 03:01
Площадь лесных пожаров в Калифорнии превысила рекордные 881 тыс. га 02:17
В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом 01:45
Турция обстреляла населенные пункты на севере Сирии 01:35
Форвард "Реала" Хамес Родригес перешел в "Эвертон" 00:49
Анкара заявила о неудовлетворенности приговором по делу Хашукджи 00:32
Первая партия вакцины от коронавируса "Sputnik V" выпущена в гражданский оборот 07.09.2020
В Турции коронавирусом заразились 12 россиян 07.09.2020
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте 07.09.2020
Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек 07.09.2020
Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 07.09.2020
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 07.09.2020
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 07.09.2020
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 07.09.2020
Россия проведет наблюдательный полет над Чехией 07.09.2020
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством 07.09.2020
Даниил Лесовой стал игроком "Динамо" 07.09.2020
Во Франции арестован подозреваемый в массовом убийстве лошадей 07.09.2020
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии 07.09.2020
Премьер Беларуси сделал прививку от коронавируса 07.09.2020
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19 07.09.2020
В Совфеде обсудят вопрос о переносе Единого дня голосования 07.09.2020
Пилотный проект благоустройства дворов с участием жителей завершился в Москве 07.09.2020
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи 07.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Аналитики рассказали о схемах обмана при покупках в интернете

Текст: Екатерина Петрова
Выманивание платежных данных - одна из самых популярных уловок, которой пользуются мошенники для увода денег со счетов покупателей при операциях онлайн, рассказали "РГ" аналитики "Авито", составившие топ самых распространенных схем обмана в интернете.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С одной из них могут встретиться пользователи сайтов бесплатных объявлений. К примеру, при продаже б/у пылесоса или компьютерного стола. После публикации такого объявления на связь выходит лже-покупатель - он готов сразу же перечислить необходимую сумму за товар, но для этого ему нужно продиктовать персональные данные карты или коды, которые пришли по смс. Для злоумышленников таким образом открывается доступ к личному кабинету мобильного банка, в течение нескольких минут они переводят деньги на другой счет.

Фото: iStock
Как уберечься от мошенников при получении автокредита

Эксперты советуют никогда не сообщать и не отправлять посторонним коды из смс-сообщений от банка, пин-код и CVV-код банковской карты. Эти данные не могут запрашивать даже сотрудники банковских организаций. Попасть в руки мошенников можно при онлайн-заказе товаров на популярных сайтах. Продавец предлагает оплатить покупку через интернет - для этого присылает ссылку и просит пройти по ней. Это еще одна популярная схема обмана - ссылка уводит покупателя с реального сайта на подмененную версию. При вводе данных карты мошенники перехватывают сведения и снова получают доступ к личному кабинету со всеми финансами.

"После оплаты на такой странице вы в лучшем случае не увидите ни денег, ни товара, в худшем с вашей карты снимут и другие средства", - пояснил старший специалист департамента безопасности "Авито" Кирилл Лавров. На всех крупных торговых онлайн-платформах (на сайте, в приложении) есть встроенный мессенджер для общения продавцов и покупателей - все детали стоит обсуждать только там, а платеж передавать/принимать лично или через функцию "безопасной сделки", внимательно проверяя корректный адрес сайта.

Еще одна распространенная схема связана с просьбой заранее внести предоплату - это особенно касается редких товаров или тех, что продаются по привлекательной цене. Определить нечистых на руку продавцов можно по тому, как они торопят с внесением предоплаты на счет в интернет-банке, намекая, что за товаром стоит большая очередь. Это еще один повод насторожиться. После получения денег псевдо-продавец пропадает, а покупатель оказывается в черном списке. В этом случае снова придет на помощь функция "безопасной сделки" - с ее помощью деньги покупателя "замораживаются" до момента получения им товара. В случае, если он не соответствует каким-либо параметрам, есть возможность обмена.

Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством

Нередко встречаются случаи обмана, когда покупатель и продавец находятся в разных городах. В таком случае вырастает шанс получить некачественный товар. Это особенно касается покупки технически сложных дорогих товаров, работоспособность и состояние которых трудно определить по фото, к примеру, электроники или автомобилей. Эксперты советуют заказывать такие товары на проверенных онлайн-площадках, а также обращать внимание на профиль продавцов на таких ресурсах. К примеру, как давно пользователь зарегистрирован, сколько у него активных объявлений.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством
Первая партия вакцины от коронавируса "Sputnik V" выпущена в гражданский оборот
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов