Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.09.2020,  
14:39
Текст:  Алексей Брусилов

Армия Хафтара "подарила" своим противникам вертолет Ми-8

Силы Правительства национального согласия (ПНС) эвакуировали вертолет Ми-8, ранее принадлежавший военно-воздушным силам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Винтокрылая машина из-за технических проблем совершила вынужденную посадку в районе Абугрейна. Находившиеся на борту экипаж и пассажиры быстро покинули место инцидента. Произошло это еще в предпоследнюю неделю августа.

Вскоре будущий трофей был обнаружен дежурившим в этом районе турецким беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2. Первоначально его опознали как Ми-17.

За время нахождения на земле "вертушка", похоже, пострадала от вандалов и песчаных бурь.

Боевики ПНС только сейчас смогли обеспечить вывоз. Для этого пригнали трал с лебедкой, на который сумели взгромоздить вертолет.

Фото: Минобороны Украины
Заброшен и забыт: почему провалился проект украинской тяжелой БМП-80

Удивляет, что формирования ЛНА не предприняли никаких мер по уничтожению брошенной техники.

Впрочем, подобное случалось уже не один раз. Можно вспомнить события июня, когда ПНС удалось захватить в международном аэропорту Триполи два неисправных ударных вертолета Ми-35. Эвакуация одного из них сопровождалась различными происшествиями. Сначала во время буксировки пикапом он врезался в дерево, а затем застрял под автомобильным мостом.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: George Shuklin/Wikimedia.org
Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае 11:07
"Игман": Югославия пыталась вооружить Т-55 противотанковыми ракетами 04.09.2020
Синица в руках: почему Китай не стал копировать советский "Квадрат" 03.09.2020
вертолеты
Фото: Пресс-служба Минобороны РБ
Под Астраханью войска ПВО сбили 50 баллистических и крылатых ракет 09:01
Military Watch назвал преимущество новых российских десантных кораблей 03.09.2020
"Шторм" надвигается: NI оценил штурмовой вертолет Ми-171Ш 01.09.2020
Ливия
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
МиГ-29 перехватил британский самолет-разведчик у северных границ РФ 07.09.2020
Неожиданная находка: легкий пехотный огнемет ЛПО-50 замечен в Ливии 04.08.2020
Видео: запуск ракеты П-15 "Термит" едва не привел к трагедии в Ливии 20.07.2020