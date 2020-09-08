Армия Хафтара "подарила" своим противникам вертолет Ми-8

Силы Правительства национального согласия (ПНС) эвакуировали вертолет Ми-8, ранее принадлежавший военно-воздушным силам Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Haftar forces' Mi-17 helicopter encountered some trouble and was abandoned in the Sirte axis. GNA forces captured the helicopter after Hafter forces fled.

Image from drone cam of Bayraktar TB2.#Libya pic.twitter.com/ubpCUIFyS9 — Eric Newton (@EricNewton2020) August 19, 2020

Винтокрылая машина из-за технических проблем совершила вынужденную посадку в районе Абугрейна. Находившиеся на борту экипаж и пассажиры быстро покинули место инцидента. Произошло это еще в предпоследнюю неделю августа.

Вскоре будущий трофей был обнаружен дежурившим в этом районе турецким беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2. Первоначально его опознали как Ми-17.

За время нахождения на земле "вертушка", похоже, пострадала от вандалов и песчаных бурь.

Боевики ПНС только сейчас смогли обеспечить вывоз. Для этого пригнали трал с лебедкой, на который сумели взгромоздить вертолет.

Удивляет, что формирования ЛНА не предприняли никаких мер по уничтожению брошенной техники.

Впрочем, подобное случалось уже не один раз. Можно вспомнить события июня, когда ПНС удалось захватить в международном аэропорту Триполи два неисправных ударных вертолета Ми-35. Эвакуация одного из них сопровождалась различными происшествиями. Сначала во время буксировки пикапом он врезался в дерево, а затем застрял под автомобильным мостом.