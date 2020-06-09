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09.06.2020,  
16:23
Текст:  Алексей Моисеев

Разбили при буксировке: силы ПНС повредили трофейный Ми-35 в Ливии

В ходе отступления Ливийской национальной армии от Триполи формированиям Правительства национального согласия в числе трофеев достались два боевых вертолета Ми-35.

Судя по обнародованным фото и видеоматериалам, винтокрылые машины были неисправны и не могли подняться в воздух.

Фото: Минобороны РФ
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Понимая, что бывшие владельцы, применив ударные беспилотники, могут их уничтожить в любой момент, силы ПНС предприняли попытку эвакуировать "вертушки". Кадры буксировки одной из них попали в Сеть. Многих удивило, как неумело она проводилась. Водитель пикапа, не отличаясь особым мастерством, в конце концов, задел дерево и оторвал внушительный кусок крыла "тридцать пятого", на которое подвешивается вооружение.

Если раньше был хоть какой-то шанс быстро восстановить вертолет, то сейчас, учитывая местную специфику, этот процесс усложнится во много раз.

В настоящее время силы ЛНА, несмотря на понесенные потери, смогли оправиться от поражений последних дней. Пользуясь тем, что турецкая сторона теперь уже не может обеспечить эффективную противовоздушную оборону наступающим в районе Сирта формированиям ПНС, военно-воздушные силы Хафтара начали активно применять не только БПЛА, но и обычные боевые самолеты и вертолеты. В том числе сохранившиеся Ми-35, которые наносят по противнику удары, применяя неуправляемые авиационные ракеты.

Конфликтующие стороны, готовясь к новым сражениям, продолжают сосредотачивать свои силы в этом районе.

Позавчера стало известно о переброске к границе с Ливией египетских бронетанковых подразделений, вооруженных танками М1А1.

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