Разбили при буксировке: силы ПНС повредили трофейный Ми-35 в Ливии

:((( pic.twitter.com/qPxLN3cyQ0— . (@Z23Wnz) June 5, 2020
Судя по обнародованным фото и видеоматериалам, винтокрылые машины были неисправны и не могли подняться в воздух.
Понимая, что бывшие владельцы, применив ударные беспилотники, могут их уничтожить в любой момент, силы ПНС предприняли попытку эвакуировать "вертушки". Кадры буксировки одной из них попали в Сеть. Многих удивило, как неумело она проводилась. Водитель пикапа, не отличаясь особым мастерством, в конце концов, задел дерево и оторвал внушительный кусок крыла "тридцать пятого", на которое подвешивается вооружение.
Если раньше был хоть какой-то шанс быстро восстановить вертолет, то сейчас, учитывая местную специфику, этот процесс усложнится во много раз.
В настоящее время силы ЛНА, несмотря на понесенные потери, смогли оправиться от поражений последних дней. Пользуясь тем, что турецкая сторона теперь уже не может обеспечить эффективную противовоздушную оборону наступающим в районе Сирта формированиям ПНС, военно-воздушные силы Хафтара начали активно применять не только БПЛА, но и обычные боевые самолеты и вертолеты. В том числе сохранившиеся Ми-35, которые наносят по противнику удары, применяя неуправляемые авиационные ракеты.
Конфликтующие стороны, готовясь к новым сражениям, продолжают сосредотачивать свои силы в этом районе.
Позавчера стало известно о переброске к границе с Ливией египетских бронетанковых подразделений, вооруженных танками М1А1.
نسور الجو— ابن ليبيا السرتاوي🇱🇾🇱🇾🇱🇾 (@MstrMax11) June 8, 2020
من #عرين_الأسود #سرت
تكتسح خطوط #مرتزقة #إردوغان
و يذودون عن شرف وطنهم أن تدوسه اقدامهم النجسة
اسمعوا ما يقول ؛
الله أكبر الله أكبر
( و مارميت إذ رميت و لكن الله رمى)
الروسي الكابتن @pilot_beka 🤣 pic.twitter.com/Sp4blUbbic