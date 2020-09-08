Китай удвоит национальный ВВП и размеры внутреннего потребления в ближайшее десятилетие, неблагоприятные внешние факторы слабо повлияют на темпы развития, поскольку сегодня экономика КНР все больше опирается на внутреннее потребление. С таким прогнозом выступил старший экономист инвестиционного банка UBS Ван Тао со страниц издания Caixin.

Эксперт отмечает, что просевшая было из-за эпидемии COVID-19 китайская экономика восстановит рост во втором полугодии темпами 5,5%-6%. А в 2021 году темпы роста ВВП КНР могут достичь 7,6% - самого высокого показателя с 2013 года. Впрочем, далее темпы развития снизятся. В среднем в период 2020-2030 годов они составят 4,5% ежегодно, прогнозирует Ван Тао. Вместе с тем эти показатели будут выше, чем у других ведущих мировых экономик, и Китай продолжит обеспечивать порядка 30% глобального экономического роста.

Эксперт считает, что КНР к 2030 году удастся удвоить свой ВВП по сравнению с нынешними показателями. Напомним, что в 2019 году ВВП Китая превысил планку в $14 трлн. "К 2030 году ВВП КНР с высокой долей вероятности достигнет $26 трлн - $28 трлн", - отмечает Ван Тао.

По его словам, главным локомотивом роста в ближайшее десятилетие будет внутреннее потребление, которое председатель КНР Си Цзиньпин не так давно назвал "альфой и омегой экономического развития в будущем". "Китай в последнее десятилетие стремился сделать экономику менее зависимой от экспорта и переориентировать ее на внутренний спрос и потребление. Страна отчасти в этом преуспела. Вклад потребительской активности и сектора услуг в ВВП возрос. Объем внутреннего потребления вырос с $2,6 трлн в 2009 году до $8 трлн в 2019-м. Ожидаем, что в нынешнем десятилетии потребление вырастет еще на $8 трлн - $9 трлн - до $17 трлн в 2030 году", - прогнозирует старший экономист UBS.

Ван Тао уверен, что развитию спроса на внутренних рынках будет способствовать ликвидация нищеты и рост численности среднего класса. "Хотя сегодня в стране около 600 млн человек живет лишь на 1000 и менее юаней в месяц (порядка $1650 в год), количество людей с располагаемым ежегодным доходом в $5000 (или порядка $15 тыс. в год на семью) и выше увеличилось с 130 млн в 2009 году до 620 млн в году 2019-м, а к 2030-му вырастет до 900 млн. Количество людей с ежегодным располагаемым доходом в $10 тыс. ($30 тыс. на семью) и выше вырастет с 280 млн в 2018-м до 680 млн в 2030-м", - пишет эксперт.

Другим значимым двигателем роста станет более широкое вовлечение огромной 290-миллионной армии рабочих-мигрантов из деревень в экономическую деятельность. "С либерализацией системы прописки у рабочих-мигрантов появится больше возможностей, что улучшит предложение на рынке труда, простимулирует потребление и смягчит эффект снижения численности работоспособного населения в КНР", - считает экономист. Важной предпосылкой к развитию он называет развитие системы социального обеспечения. Растущее чувство защищенности высвободит часть огромных сбережений китайцев, которые традиционно копят на "черный день". Это повысит потребительскую и инвестиционную активность.

Среди среднесрочных рисков для китайского экономического развития экономист выделяет общее снижение темпов глобализации, а также американо-китайские торговые конфликты, которые приводят к смещению глобальных производственных и логистических цепочек. "В краткосрочной перспективе смещение этих цепочек может привести к падению инвестиций в производство в КНР примерно на два процента. Впрочем, на занятость в Китае это повлияет слабо, поскольку эффект будет смягчен переориентацией предприятий на внутренний рынок", - отмечает автор.

Главным вызовом в среднесрочной перспективе Ван Тао считает возможный разрыв американо-китайского взаимодействия в технологической сфере. По его словам, "в технологической сфере Китай до сих пор зависим от компонентов из США и других крупных технологических держав. При разрыве технологического взаимодействия Китай рано или поздно разработает свои инженерные решения, создаст собственную замкнутую технологическую экосистему. Однако в среднесрочной перспективе отсутствие доступа к зарубежным передовым технологиям и оборудованию могут замедлить темпы экономического развития КНР на 0,5 процентных пункта в год" (таким образом, средние темпы развития в нынешнем десятилетии могут упасть до 4% в год. - Прим. ред.).

Вместе с тем экономист уверен, что внешние факторы не окажут критического влияния на развитие КНР, поскольку "сегодня внутренние рынки и внутриэкономическая политика стали самыми важными факторами" экономического роста в Китае.