Биолог рассказал, как изменится COVID-19 после начала вакцинации

Российские ученые проводят геномные исследования коронавируса COVID-19. Профессор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин рассказал, как будет меняться вирус после начала массовой вакцинации.

- С точки зрения эволюционной биологии у нас нет оснований считать, что коронавирус непременно станет "добрее" или "злее", - заявил биолог kp.ru и отметил, что не исключены "мутации, которые будут изменять, в том числе облегчать тяжесть заболевания, но они не обязательно будут закрепляться и распространяться".

Ученый отметил, что кроме вакцинации других способов остановить пандемию нет, и подчеркнул, что никакие из испытываемых сейчас вакцин не содержат в себе "живой" коронавирус.

- Если вакцина окажется неэффективной, то с ней может быть связан большой спектр разных проблем. Однако таких примеров, когда неэффективная вакцина приводила к возникновению более опасной формы вируса, история не знает, - сказал Базыкин.

Для того, чтобы вакцинация смогла остановить распространение вируса она должна быть очень эффективной и очень массовой.

- Условно говоря, если ваша вакцина имеет 75-процентную эффективность, то для остановки эпидемии нужно привить 80 процентов населения страны, - считает профессор.