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08.09.2020 12:15
Рубрика: Экономика

Более 200 тысяч вакансий с проживанием предлагают работодатели РФ

Текст: Светлана Ментюкова
Работодатели предлагают более 200 тысяч рабочих мест с предоставлением жилья. Такие данные приводит Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) после анализа вакансий на портале "Работа в России".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Лидерами по числу предложений работы с проживанием стали Приморский край и Москва. В каждом из этих регионов около 30 тысяч вакансий с предоставлением жилья. Здесь требуются специалисты в сферах логистики, строительства, пищевой и лесной промышленности, а также на обрабатывающие производства", - отмечается в сообщении Роструда.

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Далее, говорится в сообщении, по числу предложений с жильём следуют Красноярский край (13 тысяч вакансий) и Санкт-Петербург (12 тысяч вакансий). Замыкает пятерку Мурманская область, где представлено 9 тысяч таких вакансий.

В этих регионах, подчеркивается в сообщении, работодатели готовы предоставить жилье при трудоустройстве на такие позиции, как массажист, врач, повар, инженер-технолог. Рабочие места с проживанием имеются и в сфере услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса. Также востребованы представители рабочих специальностей: монтажники, бетонщики, стропальщики и отделочники.

"По данным "Работы в России" сегодня соискателям доступно свыше 1,4 млн рабочих мест по всей стране. Достаточно много позиций, где работодатели готовы предложить проживание, что является отличным подспорьем при переезде для трудоустройства в другой регион", - рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

"Работа в России" - федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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