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08.09.2020 03:06
Рубрика: В мире

Более 80 мигрантов чуть не утонули при попытке пересечь Ла-Манш

Фото: EPA/ANDY RAIN Фото: EPA/ANDY RAIN
Фото: EPA/ANDY RAIN

Французским спасателям пришлось помогать мигрантам, пытавшимся на различных плавсредствах пересечь Ла-Манш с целью попасть в Великобританию. У одной надувной лодки вышел из строя двигатель, в трудной ситуации оказались 16 нелегалов. Их оперативно доставили на берег, пишет ТАСС.

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Чуть позже экипаж торгового судна сообщил, что в нескольких километрах от Кале перевернулся небольшой плот с пятью беженцами. На помощь немедленно вышел спасательный катер. Всего за сутки на берег были доставлены 83 мигранта. Несколько человек - с признаками переохлаждения.

Кале - город на севере Франции, ближайший к Великобритании населенный пункт. Расстояние по прямой - 34 километра.

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