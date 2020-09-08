Более 80 мигрантов чуть не утонули при попытке пересечь Ла-Манш

Французским спасателям пришлось помогать мигрантам, пытавшимся на различных плавсредствах пересечь Ла-Манш с целью попасть в Великобританию. У одной надувной лодки вышел из строя двигатель, в трудной ситуации оказались 16 нелегалов. Их оперативно доставили на берег, пишет ТАСС.

Чуть позже экипаж торгового судна сообщил, что в нескольких километрах от Кале перевернулся небольшой плот с пятью беженцами. На помощь немедленно вышел спасательный катер. Всего за сутки на берег были доставлены 83 мигранта. Несколько человек - с признаками переохлаждения.

Кале - город на севере Франции, ближайший к Великобритании населенный пункт. Расстояние по прямой - 34 километра.