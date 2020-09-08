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08.09.2020 07:35
Рубрика: В мире

Британец продает коллекцию подаренного отцом виски, чтобы купить дом

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Житель Шотландии, который каждый год до достижения 18 лет получал бутылку элитного винтажного виски Macallan на свой день рождения от отца, планирует продать с аукциона весь алкоголь, чтобы купить дом. Интерес к коллекции, которая оценивается в 40 тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов рублей) уже проявили потенциальные покупатели.

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28-летний Мэтью Робинсон родился в 1992 году, его отец Пит, которому сейчас 64 года, решил дарить сыну каждый год до совершеннолетия бутылку элитного и знаменитого на весь мир шотландского виски, сообщает Metro.co.uk. Благо с пополнением запаса у отца троих детей проблем не было: он работал в компании, которая производила сырье для Macallan, что заставило его выбрать именно этот бренд. Он решил покупать своему сыну бутылку односолодового виски каждый год, но по мере того, как бренд становился более успешным, цена росла.

В течение 18 лет Мэтью Пит потратил около пяти тысяч фунтов стерлингов на виски, а сейчас коллекция стоит уже более 40 тысяч фунтов стерлингов. Этот набор у коллекционеров известен как "вертикаль", и, по мнению экспертов, его редко можно найти целиком. Мэтью, который работает в фирме по производству говядины и проживает в Сомерсете, хочет использовать средства, вырученные от продажи виски с аукциона для оплаты залога за дом, который он выбрал с помощью риэлтора. "В настоящее время я подумываю о покупке дома, и наличие этих денег для меня - огромное подспорье, особенно в эти нестабильные времена", - сказал сын, выразив признательность отцу, по его словам, сделавшему очень важный выбор. Брату и сестре Мэтью также были переданы аналогичные коллекции, однако они пока берегут их про запас.

Macallan считается одним из самых известных в мире брендов виски. Напиток начали производить в регионе Хайленд два века назад. Название The Macallan произошло от слияния двух слов на гэльском-древнешотландском - языке: magh - "участок плодородной земли", ellan или St. Fillan - "Святой Филлан". На знаменитой винокурне в шотландской деревне Крейгеллачи он в 19-м веке начал впервые в мире выдерживаться в дубовых бочках из-под хереса и бурбона.

Кстати

В понедельник коллекция из 34 редких бутылок виски Macallan была продана за 762 500 фунтов стерлингов на онлайн-аукционе Sotheby's. Изюминкой торгов стала одна из 152 выпущенных бутылок Macallan Fine & Rare 56 Year Old, произведенных в 1945 году, которая была продана за 46 360 фунтов стерлингов. Лондонские эксперты заявили, что Macallan был одним из немногих британских заводов, работавших во время Второй мировой войны.

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