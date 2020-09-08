Британские музеи проводят ревизию экспозиций - специалисты выявляют все экспонаты, даже очень отдаленно связанные с рабством и колониализмом. Залы, статуи и выставленные в музее предметы, которые можно счесть "оскорбительными", будут переименованы, соответствующим образом подписаны или удалены.

Движение Black Lives Matter вдохновило британские музеи на "перетряхивание" залов и запасников в поисках артефактов, которые можно считать неполиткорректными. Так, по информации издания Daily Mail, среди сотрудников лондонского музея естественной истории распространили доклад исполнительного совета, члены которого "очень заинтересованы" в этом вопросе. В документе подчеркивается, что "наука неразрывно связана с расизмом и колониальным господством", и предлагается публично признать тяжелое наследие прошлого, чтобы музеи стали "менее расистскими".

Среди прочего внимание активистов привлекла коллекция образцов экзотических птиц, собранная натуралистом, создателем теории эволюции Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на "Бигле" на Галапагосские острова. Эта экспедиция названа в докладе "колониалистской научной экспедицией", одной из целей которой было "позволить британцам лучше контролировать эти районы". Так что и памятник великому ученому, встречавший гостей в главном холле музея, "зашатался", правда, пока что в переносном смысле.

Гораздо меньше повезло бюсту основателя знаменитого Британского музея Ханса Слоана. В конце августа директор этого музея Хартвиг Фишер сообщил журналистам, что Слоана в буквальном смысле "сбросили с пьедестала", объяснив это тем, что он был рабовладельцем. Руководство музея совершенно не смущает, что его основатель был также врачом, который всю свою жизнь лечил людей, выдающимся ученым, в 1727 году сменившим Исаака Ньютона на посту президента Королевского научного общества. Именно собранные им во время путешествий минералы, монеты, книги и диковинки со всего света - всего 71 тысяча экспонатов - легли в основу экспозиции Британского музея. Теперь бюст ученого станет частью выставки, посвященной рабовладельчеству. По данным Daily Mail, "этот шаг является частью реорганизации коллекций музея, цель которой - отобразить его связь с рабством и колониализмом". "Мы не должны ничего скрывать. Излечение невозможно без знания", - уверен Фишер. Поэтому и многие другие экспонаты, в том числе артефакты, привезенные первооткрывателем Джеймсом Куком из его путешествий, будут снабжены подписью, что они были добыты в ходе "колониальных завоеваний и грабежей".

Комментарий

Константин Северинов, профессор Университета Ратгерса (США), Сколтеха

Безусловно, профессиональные взгляды ученых формируются под влиянием общества и времени, в котором они живут. Результаты их прозрений оказываются в учебниках, формируют наши теперешние представления и взгляды. Именно по такому вкладу в "копилку знаний" всего человечества оценивается труд великих ученых, а не по их политическим пристрастиям, сексуальным преференциям и другим не связанным с научной деятельностью критериям, которые не могут быть объективно оценены нами сегодняшними. Поэтому действия, подобные тем, которые якобы предпринимаются Лондонским музеем, на мой взгляд, бессмысленны и вредны. Они не способны изменить вклад Дарвина в современное естествознание как создателя теории эволюции, а связаны с сиюминутной политической конъюнктурой. Кстати, сам Дарвин в своей книге, описывающей путешествие на "Бигле", с откровенным негодованием относился к рабовладению в Бразилии и для своего времени очень смело отмечал интеллектуальные способности у аборигенов Огненной Земли, попавших на корабль и путешествовавших вместе с ним.

Подготовил Юрий Медведев