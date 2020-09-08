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08.09.2020 19:31
Рубрика: В мире

Дарвин не пройдет

Музеи Британии разберутся с прошлым экспонатов
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
Британские музеи проводят ревизию экспозиций - специалисты выявляют все экспонаты, даже очень отдаленно связанные с рабством и колониализмом. Залы, статуи и выставленные в музее предметы, которые можно счесть "оскорбительными", будут переименованы, соответствующим образом подписаны или удалены.
Фото: EPA-EFE/NEIL HALL Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
Фото: EPA-EFE/NEIL HALL

Движение Black Lives Matter вдохновило британские музеи на "перетряхивание" залов и запасников в поисках артефактов, которые можно считать неполиткорректными. Так, по информации издания Daily Mail, среди сотрудников лондонского музея естественной истории распространили доклад исполнительного совета, члены которого "очень заинтересованы" в этом вопросе. В документе подчеркивается, что "наука неразрывно связана с расизмом и колониальным господством", и предлагается публично признать тяжелое наследие прошлого, чтобы музеи стали "менее расистскими".

Фото: iStock
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Среди прочего внимание активистов привлекла коллекция образцов экзотических птиц, собранная натуралистом, создателем теории эволюции Чарльзом Дарвином во время его экспедиции на "Бигле" на Галапагосские острова. Эта экспедиция названа в докладе "колониалистской научной экспедицией", одной из целей которой было "позволить британцам лучше контролировать эти районы". Так что и памятник великому ученому, встречавший гостей в главном холле музея, "зашатался", правда, пока что в переносном смысле.

Гораздо меньше повезло бюсту основателя знаменитого Британского музея Ханса Слоана. В конце августа директор этого музея Хартвиг Фишер сообщил журналистам, что Слоана в буквальном смысле "сбросили с пьедестала", объяснив это тем, что он был рабовладельцем. Руководство музея совершенно не смущает, что его основатель был также врачом, который всю свою жизнь лечил людей, выдающимся ученым, в 1727 году сменившим Исаака Ньютона на посту президента Королевского научного общества. Именно собранные им во время путешествий минералы, монеты, книги и диковинки со всего света - всего 71 тысяча экспонатов - легли в основу экспозиции Британского музея. Теперь бюст ученого станет частью выставки, посвященной рабовладельчеству. По данным Daily Mail, "этот шаг является частью реорганизации коллекций музея, цель которой - отобразить его связь с рабством и колониализмом". "Мы не должны ничего скрывать. Излечение невозможно без знания", - уверен Фишер. Поэтому и многие другие экспонаты, в том числе артефакты, привезенные первооткрывателем Джеймсом Куком из его путешествий, будут снабжены подписью, что они были добыты в ходе "колониальных завоеваний и грабежей".

Комментарий

Константин Северинов, профессор Университета Ратгерса (США), Сколтеха

Безусловно, профессиональные взгляды ученых формируются под влиянием общества и времени, в котором они живут. Результаты их прозрений оказываются в учебниках, формируют наши теперешние представления и взгляды. Именно по такому вкладу в "копилку знаний" всего человечества оценивается труд великих ученых, а не по их политическим пристрастиям, сексуальным преференциям и другим не связанным с научной деятельностью критериям, которые не могут быть объективно оценены нами сегодняшними. Поэтому действия, подобные тем, которые якобы предпринимаются Лондонским музеем, на мой взгляд, бессмысленны и вредны. Они не способны изменить вклад Дарвина в современное естествознание как создателя теории эволюции, а связаны с сиюминутной политической конъюнктурой. Кстати, сам Дарвин в своей книге, описывающей путешествие на "Бигле", с откровенным негодованием относился к рабовладению в Бразилии и для своего времени очень смело отмечал интеллектуальные способности у аборигенов Огненной Земли, попавших на корабль и путешествовавших вместе с ним.

Подготовил Юрий Медведев

В мире Европа Великобритания Культура Арт Музеи и памятники

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