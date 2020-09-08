ЦБ не считает верным менять цель по инфляции

Изменение цели по инфляции сейчас было бы неправильным решением. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Под текущую инфляцию конъюнктурно менять цель по инфляции - это как раз верный путь к тому, чтобы снизить доверие к денежно-кредитной политике", - сообщила Набиуллина на стратегической сессии Московского финансового форума.

Текущая цель ЦБ по инфляции "вблизи 4%" выбиралась осознанно, подчеркнула Набиуллина. Она выше, чем во многих странах, но в России, по сравнению с ними, иная структура экономики и цен, а также большая неоднородность между регионами и отраслями, добавила глава Банка России.