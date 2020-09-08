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CD Projekt Red опубликовала арты "Ведьмака" в стиле Disney

Текст:   Богдан Бобров
08.09.2020,  
10:35
Фото: CD Projekt Red/Twitter Фото: CD Projekt Red/Twitter
Фото: CD Projekt Red/Twitter

Польская студия CD Projekt Red в официальном аккаунте франшизы "Ведьмак" опубликовала арты с главными героями третьей части похождений Геральта из Ривии.

Данные работы нарисовал венгерский художник Мартон Хусар, в комментариях пользователи отметили, что по стилистике персонажи стали очень похожи на героев анимационных лент Disney.

Помимо Белого Волка иллюстратор изобразил Йеннифэр, Цири, Лютика, Трисс Меригольд и Весемира.

Напомним, сейчас CD Projekt Red готовит к выпуску Cyberpunk 2077 - игру в совершенно новом сеттинге.

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