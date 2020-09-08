Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

В ходе торгов стоимость нефти марки Brent обновила минимум с 30 июня, и впервые за 2 месяца опустилась ниже 41 доллара за баррель. При этом цена ноябрьского контракта на поставку североморской нефти опускалась до отметки до 39,31 доллара за баррель, что почти на 6,4% ниже значений закрытия понедельника. На спотовом рынке Brent подешевела также более чем на 6%, до 37,4 доллара за баррель. А российская нефть Urals потеряла в цене 6,5% и опустилась до минимальной отметки - 38 долларов за баррель.

Как пишет Коммерсант, "на сырьевой рынок негативно повлияло решение Саудовской Аравии понизить цены на нефть для ключевых клиентов, а также глобальное снижение аппетита к риску у инвесторов". "Предоставление Саудовской Аравией азиатским клиентам скидок на октябрь и отсутствие прогресса в переговорах по стимулам в США - все это будет давить на цены на нефть", - отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Снижение цен Саудовской Аравией сделало нефть WTI непривлекательной для покупателей из Азии", - приводит слова аналитика PK Verleger LLC Фил Верлегер (Phil Verleger) агентство Рейтер.

Между тем, стремительное падение цен на нефть продолжается пятый день подряд, за это время различные сорта европейской нефти подешевели в среднем от 14 до 18%.