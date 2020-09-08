Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции

Сегодня мы впервые можем увидеть, как выглядит "векторовская" вакцина от коронавирусной инфекции - ее назвали "ЭпиВакКорона". ГНЦ Вектор Роспотребнадзора опубликовал ее фотографии. Как уже сообщала "РГ", ЭпиВакКорона - это пептидная вакцина, она создана на одной из перспективных синтетических платформ.

Действующим началом препарата являются синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу, так называемые эпитопы. Кстати, именно поэтому вакцину назвали "ЭпиВакКорона" - эпитопная вакцина против коронавируса. При проектировании вакцины ученые исключены из ее состава элементы, способные вызвать иммунопатологическое состояние организма, в частности, так называемое, антителозависимое усиление вирусной инфекции у вакцинированных людей.

Клинические испытания подтвердили: благодаря вакцине в ответ на появление в организме чужеродного белка происходит формирование полноценного антительного и клеточного иммунитета.