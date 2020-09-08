Центробанк увидел пространство для снижения ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики и оценит целесообразность снижения ключевой ставки. Об этом заявила на стратегической сессии Московского финансового форума глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Наша денежно-кредитная политика действует с лагом до полутора лет, то есть эффекты от того снижения, которое было, они будут еще продолжаться в следующем году, когда и если бюджет будет консолидироваться. Мы действительно говорили, что у нас есть некоторое пространство для смягчения денежно-кредитной политики, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией, в целом с экономикой, с инфляцией. И мы будем оценивать не только когда мы будем использовать это пространство, но и вообще целесообразность использования этого пространства", - сообщила Набиуллина.

Ключевая ставка сейчас находится на историческом минимуме и составляет 4,25% годовых. В последний раз Банк России снижал этот показатель в июле и не заявлял о завершении цикла снижения ставки. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться уровень ключевой ставки, пройдет 18 сентября.