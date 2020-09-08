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08.09.2020 23:15
Рубрика: Экономика

Контроль за облаками

Центры обработки данных получат правовой статус
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 201(8255)
Центры обработки данных (ЦОДы, или дата-центры) наконец получили шанс закрепить свой статус. Минкомсвязь предлагает внести поправки в законы о связи и об информации, информационных технологиях и о защите информации, которые вводят термин "центр хранения и обработки информации" (ЦХОД), а также прописывают его обязанность по предоставлению информации.

Центры должны будут предоставлять государству информацию о занимаемых ими земельных участках, числе серверных стоек, их мощности. Кроме того, им придется предоставлять информацию о загруженности, параметрах систем хранения данных, а также предоставляемых услугах и тарифах.

Почти 95 процентов госуслуг станут электронными к 2024 году

На первый взгляд кажется, что простому обывателю до этого нет дела, но на самом деле это очень важная часть цифровой инфраструктуры. В частности, нацпроект "Цифровая экономика" предписывает перевести все государственные информационные системы в "облако" (Государственное единое облачное пространство, или ГЕОП). Проще говоря, все данные о гражданах, недвижимости, земле и т.п. будут храниться в таких центрах. Для этого нужно законодательно закрепить их статус и параметры работы.

Законопроект решает эту задачу, но, по мнению участников рынка, требует доработки. Например, термин "ЦХОД" исчез из делового оборота отрасли много лет назад, удивляется Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД. Не совсем понятно его введение, если в деловой практике, смежных нормативных документах, государственных стандартах устойчиво используется термин "центр обработки данных".

Вызывают вопросы и другие пункты документа. Например, требование о предоставлении данных об объеме вычислительных мощностей. "Означает ли это, что ЦОД должен раскрывать сведения о своих клиентах?" - вопрошает Дорофеев.

Сейчас ассоциация собирает мнения своих членов, чтобы представить консолидированную позицию по законопроекту. В отрасли понимают, что, возможно, многие спорные вопросы могут быть уточнены в последующих подзаконных актах. Однако пока для владельцев ЦОДов вопросов больше, чем ответов.

IT-системы госорганов перейдут на облачную платформу

Поправки к законам затрагивают также и операторов связи. Они уже предоставляют информацию о технологических возможностях сетей, средствах и линиях связи и так далее в Роскомнадзор после сдачи в эксплуатацию и потом ежегодно в Россвязь. Законопроект, пишут разработчики в пояснительной записке, упорядочит их обязанности по предоставлению информации в профильные органы власти по принципу "одного окна". В частности, уточняется, что операторы связи не обязаны предоставлять информацию, которая уже имеется в распоряжении госорганов.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

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