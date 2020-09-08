Чем привлекателен финансовый рынок Китая

Почему китайский финансовый рынок пользуется таким вниманием у зарубежных организаций? В статье, опубликованной в еженедельном общественно-политическом и деловом британском журнале "Экономист", отмечается, что именно Китай обеспечивает им "положительный рост ВВП и положительную процентную ставку, которые вообще являются недосягаемыми для других стран мира".

Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам рост ВВП Китая во втором квартале этого года составил 3,2 процента. По состоянию на июль индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая уже 5 месяцев оказывается выше критической отметки. По прогнозу МВФ, глобальный ВВП упадет на 4,9 процента, а Китай станет единственной крупной экономикой мира, которая покажет по итогам текущего года положительный рост.

Главный операционный директор американского финансового конгломерата Morgan Stanley Джереми Хафф отметил, что принятый в Китае ряд мер заложил прочную основу для устойчивого роста китайского рынка капитала, который привлекает все больше зарубежных инвесторов.

Фото: Медиакорпорация Китая

В последние годы Китай непрерывно расширяет финансовую открытость. Были сняты ограничения на процентное соотношение акций иностранного и китайского капитала в банковской, облигационной, фьючерсной и других сферах. Иностранным компаниям обеспечивают национальный статус в сферах оценки кредитоспособности, кредитного скоринга, платежа, клиринга и др. Замглавы Народного банка Китая Чэнь Юйлу считает, что соответствующие меры дают ощутимые результаты, и все больше иностранного капитала и зарубежных организаций входят на финансовый рынок Китая.

За прошедшее полугодие иностранные инвестиционные и коммерческие банки активно расширяли спектр финансовых услуг в Китае. Cитибанк стал первым американским банком, который получил от китайского финансового ведомства право на хранение фонда. Компания JP Morgan Chase стала первой в Китае зарубежной фьючерсной компанией с участием исключительно иностранного капитала. Совместная компания Express Technology, созданная американской финансовой компанией American Express с китайскими партнерами, стала первой в континентальном Китае иностранной компанией, ориентирующейся на расчеты в китайских юанях. Международная инвестиционная компания Black Rock переместила в Шанхай свою штаб-квартиру в Азии. Несомненно, крупнейший финансовый рынок Китая предоставляет глобальным инвесторам огромные возможности для развития.

Фото: Медиакорпорация Китая

В докладе, опубликованном недавно Институтом мировой экономики Петерсона, говорится, что рыночный объем китайских финансовых услуг оценивается в 47 триллиона долларов. Если иностранные компании и организации смогут повысить свою долю на этом рынке, то они получат колоссальную выгоду. С учетом этого, немало американских инвесторов активно заходят в этот сектор на территории Китая.

Более того, еще больше льготных мер в финансовом секторе Китая находится в стадии разработки. Страна стремится к созданию новой финансовой системы открытого типа на более высоком уровне, что еще больше привлечет внимание инвесторов из разных стран. Более открытый финансовый рынок Китая позволит создать лучшую связь между страной и миром, предоставлять более качественные услуги сектору реальной экономики и восстановить разорванную эпидемией коронавируса глобальную производственно-сбытовую цепочку.