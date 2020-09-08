Четыре вредных привычки, которые "убивают" любой смартфон

Смартфон сделаны с учетом их активного использования - ежедневной разрядки и подзарядки, работы в условиях перепада температур, рассчитаны на физические воздействия разной степени интенсивности.

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Однако это не значит, что нужно гонять смартфоны в хвост и в гриву, пусть и не выходя за рамки официальной инструкции от производителя. Есть несколько каждодневных действий, которые заметно укорачивают время жизни смартфонов и при этом не считаются чем-то плохим. Попробуем перечислить их.

1. Ежедневная зарядка аккумулятора до 100 процентов. Такой подход приводит к довольно быстрому износу батареи, что в конечном счете сказывается на времени автономной работы. За год аккумулятор может "усохнуть" на 5-10 процентов, если ежедневно мучить его подобным образом. Лучше держать заряд батареи в пределах 40-80 процентов.

2. Активное использование в условиях сильной жары, сильного холода или резкого перепада температур. При жаре смартфон сильно греется, что может вызвать внутренние повреждения, на холоде страдает аккумулятор (и на жаре, кстати, тоже - вплоть до утечки электролита). Резкий перенос смартфона из холодного места в теплое может вызвать конденсацию влаги на внутренних узлах - это приведет к коррозии и опять-таки преждевременной порче, которую очень дорого будет вылечить.

Поэтому старайтесь избежать активного (а лучше любого) использования смартфона в экстремальных условиях. По этой же причине нельзя оставлять смартфон в машине, стоящей на солнце, или под подушкой.

3. Отказ от защитного чехла или использование неподходящего чехла. Многим кажется, что для смартфонов в металлических корпусах чехол не нужен. Однако ключи, монеты и даже мелкая пыль могут оставить царапины на металле. Поэтому тем, кто хочет сохранить внешний вид девайса (чтобы впоследствии продать его подороже, например), лучше обзавестись чехлом.

Что касается защитного стекла, то однозначного рецепта нет. Производители дорогих флагманов настаивают на том, что экраны их устройств и так достаточно крепки, а наклейка дополнительного стекла (точнее, его отклейка) испортит олеофобное покрытие - и это чистая правда.

Однако нужно помнить о том, что замена поврежденного стекла на смартфоне за 80-100 тысяч рублей обойдется в очень заметную сумму.

А вот производители недорогих телефонов зачастую сами наклеивают на экран защитную пленку еще на заводе, давая таким образом понять, что дополнительный слой лишним не будет.

4. Использование неоригинальных кабелей и зарядок - настоящий бич современного общества. Дешевые зарядные устройства и кабели им под стать не должны применяться, если смартфон представляет хоть какую-то ценность. Причина все та же - совершенно неизвестно, как они повлияют на состояние аккумулятора. Старайтесь покупать проверенные кабели и зарядки - или хотя бы читайте негативные отзывы перед покупкой. В них обычно - вся правда.