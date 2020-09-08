"Умные" часы сегодня максимально похожи на обычные. Это ярко демонстрируют новые Samsung Galaxy Watch3. Цена на новинку в России - 29 990 рублей за версию 41 мм и 34 990 рублей за версию 45 мм.

Часы поставляются в белой коробке, куда входит сам гаджет, кожаный ремешок выбранного размера, зарядный блок и инструкции. Устройство отлично подойдет как мужчинам, так и женщинам - нужно лишь правильно подобрать размер. Если рука тонкая, то на версию 45 мм можно даже не смотреть - она будет выглядеть на руке громоздко.

Всего доступны два цветовых решения - это бронзовый и классический черный. Корпус устройства матовый, и он выполнен из нержавеющей стали. К качеству сборки часов претензий нет.

На внутренней стороне безеля прорисованы цифры 05, 10, 15, 20 и так далее. Их очень хорошо видно под небольшим углом - видимо, на то и был расчет южнокорейских инженеров. Ширина ремешка составляет 20 или 22 мм (в зависимости от выбранной модели), и ремешок похож на аналогичный от механических часов.

На внутренней стороне часов расположен датчик пульса, он спрятан за стеклом. Гаджет управляется пальцами, поворотным безелем и парой боковых клавиш. Кстати, ощущаются две клавиши по-разному - это сделано специально, чтобы пользователь не запутался, какую именно из них он нажал в данный момент. Одна из клавиш позволяет измерять ЭКГ, но, увы, эта функция будет доступна позже.

Диагональ Super AMOLED экрана составляет 1,2 дюйма в версии 41 мм и 1,4 дюйма в версии 45 мм, разрешение 360х360 пикселей. Дисплей хорошо видно даже на ярком солнце, поддерживается функция Always on Display, когда экран всегда включен. В таком режиме часы способны проработать один день, а если включен ночной режим, то целых два. Стекло защищенное, Corning Gorilla Glass DX+ - поцарапать его довольно трудно.

В часы встроен аккумулятор на 247 мАч для 41 мм и 340 для 45 мм. В среднем гаджета хватит на два дня работы. Кроме того, часы могут воспроизводить музыку из памяти - тогда они проработают восемь часов. Для зарядки можно использовать либо комплектное устройство, либо заряжать часы с помощью функции обратной зарядки - она поддерживается на всех флагманах компании Samsung, начиная с S10.

Часы поддерживают NFC, который может использоваться как для оплаты при помощи Samsung Pay, так и для создания пары наушников и часов. Поддерживается Wi-Fi b/g/n, и он предназначен в основном для подключения к смартфону. Есть GPS, GLONASS - часы могут использоваться для навигаций как самостоятельный гаджет, а не только как дополнение к смартфону. Встроенные карты - Here Maps.

Watch3 работают на процессоре Exynos 9110 с тактовой частотой 1.15 ГГц, обладают 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной. Для часов этого более чем достаточно. Есть датчики пульса, ускорения, артериального давления, барометра и гироскоп.

Очень интересной фишкой является "датчик падения". Работает он следующим образом - если пользователь упал, часы отсылают сигнал SOS на избранные заранее контакты. При этом если падать, условно говоря, на диван, то часы заметят, что это делается специально, и никакого сигнала SOS не будет.

В часах стоит собственная система Samsung - Tizen 5.5. Можно кастомизировать циферблат, выбирая как уже предустановленные обои, так и загружать новые из магазина или установить в качестве фона фотографию из галереи смартфона. Еще одной фишкой, которая точно понравится девушкам, является самостоятельное создание фона часов. Пользователь может сфотографировать одежду смартфоном, и на часах будет "продолжение" вашей рубашки или кофточки. Мелочь, а смотрится очень интересно.

Часы управляются с помощью приложения Galaxy Wearable. Оно есть как для Android, так и для iOS - фанаты Apple не будут чувствовать себя ущемленными. Как и в случае со смартфоном, в часах создается резервная копия. Если пользователь перейдет с одних часов на другие - все приложения и данные восстановятся автоматически.

Устройство позволяет отвечать на сообщения, которые приходят из различных мессенджеров и социальных сетей. Существует три способа ответа: это использование встроенной клавиатуры (она автоматически подставляет нужные по смыслу слова), ответы с помощью заранее заданных шаблонов (например, на сообщение: "Как твои дела?" можно ответить "Хорошо"), и голосововой ввод. Последний очень точно распознает как русский, так и английский язык. Если пользователь сказал "Я собираюсь смотреть сериал Game of Thrones, то часы запишут именно то, что надо, а не попытку "изобразить" название на русском языке. Кроме того, есть возможность и рукописного ввода текста, но на часах делать это не слишком удобно, хотя функция работает четко.

Watch3 - это логичное продолжение развития умных часов компании Samsung, в них добавили измерение давления и ЭКГ (но в данный момент эти функции пока не активны), есть интересные фишки, вроде датчика падения. Часы могут работать с абсолютно любым смартфоном - и с операционной системой iOS, и с Android. Так что если вам нужны умные часы, или, наоборот, хотите сменить старые - рекомендуем присмотреться к этой модели. Она предлагает большую функциональность по адекватной цене.