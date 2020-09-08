Что общего между "Оскаром" и российской анимационной премией "Икар"

В Москве, в шестой раз состоялась Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар". И главное отличие премии этого года в том, что она напрямую перекликалась с "Оскаром". Так, главный приз в номинации "Фильм" получил короткометражный мультфильм "Он не может жить без космоса" (режиссер Константин Бронзит). За эту работу на премии фильм получил еще две награды - Константин Бронзит - наивысшую режиссерскую и Владимир Голоунин стал лауреатом в номинации "Звукорежиссер". Напомним, что этот мультфильм номинировался в этом году на "Оскар", а другой номинант премии "Оскар-2020" Дарья Кащеева за фильм "Дочь", который, собственно и претендовал на награду американской киноакадемии, получила на "Икаре" приз как лучший аниматор.

Прежде, чем рассказать о других лауреатах, напомним, что в этом году премия должна была пройти совсем близко к "Оскару" - 8 апреля - в День российской анимации. Но в связи с пандемией была перенесена. Церемония награждения состоялась в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Награждались лучшие мультфильмы и профессионалы, участвовавшие в создании анимационных лент 2019 года.

Среди других лауреатов в профессиональных номинациях:

Алексей Лебедев (сериал "Приключения Пети и Волка") победил в номинации "Сценарист"; Варвара Яковлева (фильм "Анна, кошки-мышки") - в номинации "Художник"; Марк Скворцов (фильм "Уточка и кенгуру") - в номинации "Композитор". Актрисы театра и кино Лилиан Малкина и Татьяна Пилецкая, впервые работавшие в анимационном кино в фильме "Привет, Бабульник!", стали лауреатами в номинации "Актер".

Главный герой фильма "Семеро козлят" Волк (режиссер и художник Марина Карпова) назван лучшим в номинации "Персонаж".

Также были отмечены: мультфильм "Иван-царевич и серый волк - 4" (режиссеры Константин Феоктистов, Дарина Шмидт) - в номинации "Фильм в прокате"; сериал "Спойлы" (автор идеи Мария Терещенко, режиссер Леонид Шмельков) - в номинации "Стартап"; сериал "Приключения Пети и Волка" (режиссер Алексей Лебедев) - в номинации "Эпизод"; рекламный ролик "С точки зрения музея" (режиссер Платон Инфанте) победил в номинации "Дело".

Нельзя не отметить , что больше всего побед в номинациях одержали фильмы, созданные на киностудии "Союзмультфильм", - "Приключения Пети и Волка", "Привет, бабульник!", "Семеро козлят", "Уточка и кенгуру".

Лауреаты двух номинаций были известны заранее. Лучшим продюсером года назван Артем Васильев. Приз за вклад в российскую анимацию "Мастер" вручен двум патриархам российской анимации. Один из них режиссер "Антошки", "Волшебного кольца", "Тигренка на подсолнухе" и других классических мультфильмов Леонид Носырев. Второму 30 августа исполнилось 100 лет, это народный художник России Леонид Шварцман, участвовавший в создании таких шедевров, как "Золотая антилопа", "Снежная королева", "Варежка", "Чебурашка".

"Для нас раздача призов - это повод устроить праздник всем, кто трудится в анимации, создать им хорошее настроение и познакомить друг с другом тех, кто не знаком. Все номинанты достойны статуэток, и даже те, кто не вошел в шорт-лист, потому что служение мультипликации - это и тяжело, и почетно, и полезно для общества", - сказал художественный руководитель премии "Икар" Сергей Капков.