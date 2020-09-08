Поправки в Жилищный кодекс, которые должны ускорить предоставление квартир очередникам и привлечь к строительству жилья для них инвесторов, разработало и представило экспертам на обсуждение НП "ЖКХ Контроль".

Предлагается, в частности, ввести единое понятие "социального жилищного фонда", не подлежащего приватизации и предоставляемого жителям по договору найма по расценкам, установленным на уровне региона. При расчете этих расценок должна учитываться среднерыночная стоимость аренды жилья. При этом семьи смогут получать субсидию на наем жилья, если эта плата превышает определенную долю их доходов. При желании семья сможет на эти деньги самостоятельно арендовать более удобное ей жилье, доплатив разницу в цене.

Также, по мнению разработчиков поправок, должна быть создана единая федеральная система учета граждан, нуждающихся в жилищной поддержке. Сейчас, отмечают они, есть более 140 "федеральных" категорий россиян, которые могут претендовать на предоставление жилья, а регионы и муниципалитеты дополняют этот перечень своими категориями. При этом граждане могут быть поставлены на учет по нескольким основаниям одновременно: например, молодая семья может и участвовать в госпрограмме, и считаться очередником.

Нормы предоставляемой площади жилья и площади, при нехватке которой жители смогут претендовать на помощь государства, также должны быть унифицированы по всей стране.

Формирование социального жилищного фонда должно происходить, по мнению НП "ЖКХ-Контроль", путем строительства, выкупа жилья, аренды помещений, принадлежащих частным владельцам, передачи жилья, принадлежащего органам власти, в управление специализированным региональным институтам развития.

Поскольку стоимость найма будет приближена к среднерыночной по региону, окупаемость проектов строительства ускорится, а, значит, предлагаемые меры позволят также повысить заинтересованность инвесторов в строительстве социального жилищного фонда.

К концу 2018 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях в России, по данным НП "ЖКХ Контроль", числилось более 2,3 млн семей. Большинство очередников ожидают жилье по 20 и более лет.

Эксперты считают, что законопроект требует серьезной доработки. И прежде всего необходимо определить, за счет чего будут выплачиваться те же субсидии на наем жилья и какие средства могут быть на это выделены из бюджета. "Нужно начинать с обращения в правительство, минэкономики, минфин", - подчеркнул зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. По мнению замгендиректора ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрия Гордеева, нужна посвященная этому вопросу федеральная программа. Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков считает, что решать вопросы с предоставлением жилья можно механизмами государственно-частного партнерства. В результате решено было создать рабочую группу, которая займется доработкой законопроекта.

Минстрой не смог оперативно ответить на запрос редакции о том, поддерживает ли он разработанный законопроект.