Что стоит за открытым выпадом Трампа против собственных военных?

Американским военным не привыкать к упрекам за войны в разных уголках мира, но от собственного главнокомандующего им слышать такого, пожалуй, не приходилось. Тем не менее именно в одержимости войнами, да еще и ради обогащения их публично обвинил президент Дональд Трамп, спровоцировав очередной скандал.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп предположил, что "простые солдаты его любят, а вот верхушка Пентагона, вероятно, нет". Причиной тому, как считает президент, его желание сократить военное присутствие Америки в мире, в то время как в министерстве обороны "не хотят ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы".

Дональд Трамп открыто обвинил своих военных и оборонку в зарабатывании денег на войнах

Такие откровения и неприкрытый "наезд" Трампа на собственных военных, на первый взгляд, выглядят крайне странными. Во-первых, хотя лоббизм военно-промышленного комплекса ни для кого не секрет, в Америке не принято, чтобы президент публично порицал смычку Пентагона и оборонки. Во-вторых, военные считаются больше электоратом Республиканской партии, которую и представляет действующий президент. В-третьих, Трамп неоднократно бахвалился крупными контрактами на поставки оружия и техники, восхваляя американский ВПК за создание рабочих мест, ведь это является одним из его ключевых "пунктиков". Он же усадил в кресло главы Пентагона Марка Эспера - топового лоббиста ВПК с многолетним стажем. Наконец, именно Трамп затеял масштабную модернизацию вооруженных сил США, развернув вспять попытки предшественника Барака Обамы урезать военные расходы. За три года правления Трампа военный бюджет поправился на 140 миллиардов долларов - это почти на четверть. Вопреки обещаниям положить конец "бесконечным" войнам в Афганистане и Ираке Трампу не удалось, хотя правда и то, что по сравнению с предшественниками действующий президент новыми крупными интервенциями не отметился, если не считать отдельных ударов по Сирии.

Разгадка откровений Трампа кроется в календаре. Меньше чем через два месяца ему предстоит побороться за переизбрание, а потому все происходящее сейчас в США подчинено интересам предвыборной гонки.

Заявления президента стали ответом на недавнюю скандальную публикацию в журнале The Atlantic. Главный редактор последнего Джеффри Голдберг, известный симпатиями к демократам, недавно написал статью, в которой утверждалось, что Трамп в 2018 году отменил визит на кладбище во Франции, где захоронены погибшие в Первой мировой войне американские солдаты. Президент в узком кругу якобы назвал погибших "неудачниками". Публикация имела эффект разорвавшейся бомбы, поскольку клеймить погибших военных в американском политическом истеблишменте - это абсолютное табу. Либеральная пресса раздула скандал, а из лагеря политических противников Трампа грянул очередной шквал упреков.

Высказывания Трампа о нелюбви с верхушкой Пентагона - очевидный намек на то, что за публикацией стоят недолюбливающие его военные из так называемого глубинного государства (англ. deep state). Этим термином описывают группу тех чиновников администрации, которые вопреки выбору американских избирателей решили, что страну надо спасать от Трампа, а потому саботируют его указания и анонимно "сливают" в прессу скандальные подробности о президенте, создавая хаос вокруг его правления. Таких анонимных сливов за эти годы было не счесть, и не вызывает сомнений, что перед выборами их поток увеличится. Так, публикация в The Atlantic, очевидно, может снизить рейтинг Трампа среди военнослужащих. А согласно опросу Military Times, Трамп и так немного уступает Байдену по популярности среди военных (37 и 41 процент поддержки соответственно), так что ему есть о чем беспокоиться.

В Пентагоне попыток саботировать линию Трампа как втихую, так и открыто было немало. Хотя на заре президентства Трамп на каждом углу говорил о восхищении американскими генералами, найти общий язык с военной верхушкой у него получалось не всегда. Слишком уж его взгляды порой расходились с привычной линией оборонного истеблишмента. Например, силовики категорическим против планов Трампа вывести войска из Афганистана и сократить военное присутствие в Германии. Такого рода разногласия привели к отставке первого министра обороны Джеймса Мэттиса.

С нынешней военной верхушкой у Трампа сложились натянутые отношения из-за вспыхнувших с конца весны по всей стране акций протеста и беспорядков на расовой почве. Президент и военные по-разному отнеслись как к самим акциям, так и к способам их усмирения. В частности, большой резонанс вызвали заявления Трампа использовать подразделения вооруженных сил США для подавления беспорядков внутри страны. В Пентагоне многие открыто выступили против.

Президенту пока так и не удалось найти общий язык с военным руководством по многим проблемам

Новый скандал и заявления Трампа подкрепили слухи о его планах сменить министра обороны Марка Эспера. В начале этой недели телекомпания NBC сообщила, что на его место могут назначить министра по делам ветеранов Роберта Уилки, с которым президент предположительно уже встречался для обсуждения возможного назначения. Впрочем, эта перестановка вряд ли произойдет до президентских выборов 3 ноября.