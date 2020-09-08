Во времена самоизоляции сериалы пережили буквально второе рождение. Их заново открыли для себя многие люди - и обычные зрители, и профессионалы теле- и киноиндустрии. Списки самых популярных сериальных хитов стали передаваться из рук в руки, их публиковали в соцсетях и отправляли в письмах и личных сообщениях. Стриминговые сервисы стали соперничать в этом направлении с телеканалами, кинотеатры - еще до карантина - проводить сериальные марафоны... Но готовы ли мы к сериальному нашествию? Режиссер, продюсер, президент российского фестиваля сериалов "Пилот" Валерий Тодоровский дал видеоинтервью "РГ" на эту тему.

Откуда вы узнали раньше других, что сериалы могут быть произведением искусства?

Валерий Тодоровский: Мне кажется, глобальное изменение в отношении к сериалам произошло не сейчас, а довольно давно. Несколько лет назад. И началось все это с того, что в Америке стали появляться выдающиеся с художественной точки зрения проекты, которые перевернули во всем мире отношение к этой киноформе.

То, что многие наши российские кинокритики заметили сериалы только что, мне кажется, это их беда. Потому что я все чаще и чаще читаю в прессе, в интернете наших критиков, известных людей, которые потрясенно сообщают всему миру, что, оказывается, сериалы тоже бывают хорошие. Говорят они это в 2020 году, когда я это знал уже 20 лет назад. И это трогательно. И я им завидую, потому что им предстоит открыть для себя целый мир прекрасного кино, которое они высокомерно игнорировали на протяжении очень многих лет.

Но я застал и помню то время, когда, например, я как продюсер делал первый в своей жизни сериал, это была "Каменская" в 1999 году. Когда приходили замечательные артисты, которых мы с режиссером Юрием Морозом приглашали на пробы... И тогда даже один мой товарищ, который сейчас крупный сериальный продюсер, мне сказал: "Валера, бросай ты это дело, никогда не отмоешься от этого позора". Сейчас он успешен, занимается в особо крупных размерах производством сериалов.

Я застал это время. В моем личном представлении сериалы - это то же самое кино, но длинное. Я не понимал, почему, например, повесть - это хорошо, а роман - плохо. Что такое сериал? Это роман. Когда вы берете в руки книжку "Война и мир", вы же не предполагаете, что прочтете ее за полтора часа, за один вечер. Предполагается чтение день за днем, частями. Если посмотрите, как Лев Толстой разбивал на главы "Анну Каренину" или "Войну и мир", увидите, что он помнил о том, что люди будут читать, затем в какой-то момент останавливаться, потом продолжать. Так что всегда относился к этой форме серьезно. И потом начал этим заниматься на канале "Россия" как главный продюсер по сериалам. Это было начало 2000-х. Я чувствовал себя очень свободно. Например, запускал такие проекты, как, например, "Бригада", и тут же - "Идиот" Владимира Бортко по Достоевскому. И прекрасно смотрели и то и другое. То есть я чувствовал, что это может быть и драма, и комедия, и триллер, и классика, и социальное кино.

Кстати, хочу сказать одну важную вещь, о которой почему-то все забыли. В начале 2000-х годов ситуация с кино была достаточно кризисная. И когда появились сериалы - это был еще способ найти работу для многих людей в кинематографе. В каком-то смысле сериалы спасли нам индустрию. А если перепрыгнуть сразу в современность, мне кажется, что сейчас художественный уровень многих сериалов сильно превосходит художественный уровень многих фильмов.

Как был придуман фестиваль сериалов "Пилот"?

Валерий Тодоровский: У истоков стоит Станислав Воскресенский - губернатор Ивановской области, который до этого, будучи представителем президента в Калининграде, сделал фестиваль "Короче", который превратился сегодня в крупнейший фестиваль короткометражных фильмов в стране, думаю, что и в Европе тоже. Когда Воскресенский получил назначение в Иваново, он собрал, как он это называет, "совет старейшин". Там были Сергей Сельянов, Игорь Толстунов, Сергей Мелькумов, Рубен Дишдишян, Александр Акопов. Он сказал, что хочет сделать для Иваново какое-то событие. И в этот момент кто-то пошутил и сказал: "Ну, что же, "Короче" уже было, теперь надо придумать, что-то под названием "Длиннее". И в этот момент возникла мысль, что самое актуальное сегодня, что вызывает самые большие споры, проклятия, любопытство и так далее, - это, конечно, сериалы. И в этот момент возникла идея сделать фестиваль под названием "Пилот". Я имею честь быть президентом этого фестиваля. Он всего два раза проходил, и мне кажется, что у него огромное будущее. Вокруг него уже ажиотаж, все хотят туда поехать и с радостью дают свои проекты.

"Оттепель" - первый сериал Валерия Тодоровского как режиссера полюбился зрителям и открыл новые имена. Фото: kinopoisk.ru

Что вы смотрели во время пандемии и что посоветуете другим?

Валерий Тодоровский: Пандемия - это прекрасный шанс посмотреть сериалы. И в этом смысле это подарок, которым надо уметь воспользоваться. Поскольку все хорошее и глобальное видел, интересовался только новым. А есть люди, которые не видели классики. Например, "Клан Сопрано" или "Клиент всегда мертв" - то есть великие сериалы, которые сделаны 10-15, некоторые уже 20 лет назад. Конечно, я советовал, сидя дома, смотреть все это. Сам я, к большому сожалению, ничего сверхнового не увидел. Исключения: из нашего - сериал "Чики", а из западных проектов, мне кажется, очень сильный сериал "Пацаны". Все ждут 4 сентября, второго сезона, и я тоже его жду.

Как правильно смотреть сериалы?

Валерий Тодоровский: Если человек, который в своей жизни не читал ни Толстого, ни Достоевского, ни Чехова, ни Диккенса и других классиков, и вдруг обнаружил, что в мире существует литература, у него, конечно, будет мало времени для того, чтобы все это прочесть. Потому что это тысячи и тысячи страниц. Но если вы читали, начиная со школы, - другое дело. Иногда вы это перечитываете, а так - ждете новинок. Та же самая история с сериалами. Начинать смотреть сериал с 3-й серии или с 5-й серии - это примерно, так же, как посоветовать людям взять полнометражный фильм и смотреть с 30-й минуты. Мне кажется, что в первой серии в любом сериале происходит самое главное - завязка истории, презентация главных героев.

Мой главный совет заключается в том, что каждому нужно найти то, что ему нравится. Потому что мы все разные, как и наши вкусы. Для кого-то сериал гениальный, а для кого-то он - ноль, ничто. Надо понять, что тебе нравится, и постараться отнестись к этому, как к огромному удовольствию. Это же истории с продолжением. У многих из нас была бабушка, которая нам рассказывала сказки перед сном. И в какой-то момент она останавливалась на самом интересном месте и говорила: "Если ты будешь хорошо спать и хорошо кушать, то я тебе завтра расскажу, что было потом". Сериалы - это взрослые сказки, которые можно смотреть неделю, десять дней, иногда месяцами. Это не значит, что нужно сесть и жадно посмотреть все вместе. Хотя иногда бывают проекты, от которых невозможно оторваться, и их можно всю ночь смотреть, и потом, не выспавшись, встать и вот с такими глазами идти на работу. Но главное - это удовольствие. Мир сегодня очень разнообразен. Жанрово безграничен. Творческая свобода, которая сегодня есть в сериалах, сильно превосходит свободу в кино. Потому что они хотят удивлять.

Премьера нового сериала продюсера Тодоровского "Обитель" - скоро на "России 1". Фото: Предоставлено Мормот

Чем отличаются сериалы, которые мы видим по ТВ, от тех, что показывают в интернете?

Валерий Тодоровский: Во-первых, телевидение бесплатное. Человек может включить кнопку и смотреть. Телевидение стремится по-прежнему быть хорошим для всех, и ему все сложнее это удается. То есть, скажем, на федеральном канале предполагается, что должны показывать что-то такое, которое понравится маме, папе, ребенку, дедушке, бабушке, пенсионеру, отставнику, академику, школьнику, разнорабочему, почтальону и так далее. Это трудно, потому что, как выясняется, мы все разные и у нас разный интеллектуальный уровень, разные запросы, у разных возрастов, у разных профессий, у разных социальных групп. И поэтому настоящая, серьезная работа начинается в тот момент, когда люди разошлись по комнатам. То есть, представьте себе, трехкомнатная квартира, там живет семья. Один телевизор стоит для стариков в одной комнате, в другой - для родителей, в третьей - для детей. И вот в этот момент вдруг начинается новое производство сериалов, отбор чего-то для более узких групп. Так вот стриминговые платформы они платные. Человек заплатил, значит, он что-то готов выбрать. И поэтому этим людям пытаются предложить то, чего нельзя увидеть на телевидении. Тогда иначе за что платить?

А вообще, мне кажется, что если ситуация с платформами будет развиваться так, как сейчас, и будет так же двигаться вперед, то мы в скором времени получим очень хорошее кино. Если бы все у нас в стране развивалось как сериалы, с тем же темпом и талантом, мы жили бы очень хорошо.

Сколько стоит производство сериалов у нас и за рубежом ?

Валерий Тодоровский: Сериалы существуют разные. Есть и дешевые, дорогие и очень дорогие. Бюджет одной серии "Игры престолов" - около 10 миллионов долларов. И это много. При этом средняя американская серия нормального сериала, который не блокбастер, это, наверное, 2,5-3 миллиона. В этом смысле мы отстаем от них на порядки. Но мы компенсируем это выдумкой, талантом, изобретательностью. Поэтому принцип "голь на выдумки хитра" здесь работает. У нас для платформ цифра производства сериалов - 10-12 миллионов рублей за серию. Поверьте, что совсем немного, учитывая весь размах происходящего. Но у нас тоже есть сериалы подороже. Это зависит от масштабов постановки, от звезд, которые дорого стоят, от уровня команды.

Сериал "Бомба" продюсера Тодоровского расскажет историю создания атомной бомбы в СССР. Режиссер Игорь Копылов. Фото: Предоставлено Мормот

Почему в сериалах мелькают одни и те же артисты?

Валерий Тодоровский: Потому что сегодня для нашей индустрии очень мало выпускают артистов. Их не хватает. Если взять все учебные заведения, где учат артистов, получается, что в год выпускают, наверное, человек 200-250 в масштабах страны. Из них реальными, настоящими артистами станут человек 15, потому что это такое же производство: нельзя набрать на курс 10 человек, и все из них будут, как, например, Евгений Миронов. На одного такого надо набрать 100 не очень успешных людей, которые потом, возможно, уйдут из этой профессии. Поэтому, мне кажется, это как намывание золотого песка. Надо огромное количество породы взять, а потом промыть, и там будет две крупинки золота. И из-за этого снимают одних и тех же. Потому что снимают-то хороших! А для артиста очень трудно отказываться. Когда вдруг приходит успех и тебя зовут туда, сюда... Взять и в трезвом уме сказать: "Нет, я не буду сниматься. Я боюсь надоесть!"? В тот момент, как первый артист это произнесет вслух, произойдет революция в нашей индустрии. Но пока еще никто не произнес.

Какие новые сериалы вы делаете?

Валерий Тодоровский: У меня на стадии окончания три продюсерских проекта. Один из которых "Бомба" режиссера Игоря Копылова. Это история создания атомной бомбы в Советском Союзе. Потенциальный блокбастер, историческое кино, с размахом, с большими декорациями, с замечательными артистами. У меня на выходе очень серьезная работа Александра Велединского. Канал "Россия 1" покажет сериал "Обитель" - экранизацию романа Захара Прилепина про Соловецкие лагеря. И я надеюсь, что этой осенью выйдет второй сезон сериала "Оптимисты" Алексея Попогребского.

У меня целый пакет новых проектов, которые обсуждаю и с каналами, и с сервисами. Но один из них, на мой взгляд, замечательный сценарий, который называется "Надвое", я бы хотел снять сам. Именно сериал. Потому что я после "Оттепели" сериалов не снимал. И мне хочется повторить этот опыт. Но для меня важно, чтобы это был не просто сериал, а авторский. Это моя идея. Про какие-то вещи, которые мне важно сказать. И если все сложится, соберутся все артисты, которых я хочу, то я, может быть, после Нового года начну готовиться к съемкам.