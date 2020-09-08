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08.09.2020 19:02
Рубрика: Спорт

На уровне Хэмилтона

Журналисты отметили результат Даниила Квята в Италии
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
Ведущие европейские спортивные издания выставили оценки (по 10-балльной шкале) гонщикам "Формулы-1" за Гран-при Италии, состоявшийся на прошлой неделе в Монце.

Лучшими признаны победитель гонки француз Пьер Гасли ("Альфа Таури") и испанец Карлос Сайнс ("Макларен"), финишировавший вторым. Их средняя оценка - 9,7. Тройку лидеров замкнул партнер Сайнса по команде британец Ландо Норрис (8,5). В топ-10 списка попал и россиянин Даниил Квят, занявший девятое место на Гран-при Италии (7,8). Примечательно, что почти такую же оценку получил лидер общего зачета представитель Великобритании Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

Возвращаясь к триумфу Гасли добавим, что его победа стала у "Альфа Таури" первой с Гран-при Италии 2008 года, когда она еще называлась "Торо Россо". Тогда первое место в гонке занял будущий четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель.

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