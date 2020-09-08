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08.09.2020 08:31
Рубрика: В мире

Деятели белорусской оппозиции замечены при пересечении украинской границы

Текст: Андрей Васильев

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси сообщили, что члены координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова замечены при пересечении госграницы. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Белорусское государственное информационное агентство, со ссылкой на официального представителя ГПК Беларуси Антона Бычковского, уточнило, что все трое проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра. В свою очередь, как сообщает белорусское телевидение, Колесникова была задержана на контрольно-пропускном пункте.

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