Деятели белорусской оппозиции замечены при пересечении украинской границы

В Государственном пограничном комитете (ГПК) Беларуси сообщили, что члены координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова замечены при пересечении госграницы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусское государственное информационное агентство, со ссылкой на официального представителя ГПК Беларуси Антона Бычковского, уточнило, что все трое проходили пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" в 4 часа утра. В свою очередь, как сообщает белорусское телевидение, Колесникова была задержана на контрольно-пропускном пункте.