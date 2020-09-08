Денис Проценко: Я сделал бы вакцину, если не переболел бы ранее

"Я сделал бы вакцину, если не переболел бы ранее". Такое признание сделал сегодня в Faсebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он объяснил, что два вопроса, которые ему постоянно сегодня задают, заучат так: будет ли вторая волна эпидемии? И надо ли вакцинироваться в преддверии эпидсезона?

Прогнозы делать непросто, пишет в ответ врач, но я надеюсь, что за последние 4 месяца появилась значимая популяция жителей с иммунитетом (переболевшие симптомно или бессимптомно). Поэтому нам удастся миновать апрельско-майских пиков заболеваемости, госпитализации и "больших" карантинных мероприятий. А раз так, то первый вопрос плавно перетекает во второй. И далее Проценко признается: "Я сторонник вакцинации от сезонного гриппа и вакцинируюсь ежегодно. Тут без тени сомнений для меня".

Он напоминает: российская вакцина стоит на пороге третьей фазы. Она должна включить в себя более 40 тысяч добровольцев, 25 тысяч уже подали заявки. "И я с сожалением понимаю, что как переболевший, попадаю в критерии невключения в эту фазу исследования, иначе стал бы добровольцем".

Отчасти, пишет Проценко, даже завидую своим коллегам, у которых такая возможность есть. Так же, как и есть она у жителей, которые добровольно (!) уже записались на участие в клинических исследованиях. И заключает: "Важно понимать, что сейчас существует реальная сейчас возможность приблизить тот момент, когда сделать прививку от коронавируса возможно будет каждому и окончательно ответить на вопрос об эффективности и безопасности российской вакцины".