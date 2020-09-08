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08.09.2020 06:00
Рубрика: Экономика

До какого уровня вырастут курсы евро и доллара

Текст: Роман Маркелов
Курс евро на внутреннем валютном рынке отражает аналогичное поведение единой валюты в мире. В мире сохраняются ожидания того, что процентные ставки в США останутся минимальными надолго. То есть вероятность дальнейшего ослабления доллара на мировом рынке высока, а значит евро сохраняет потенциал для укрепления, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 2016 года

Слабеющий и к доллару, и к евро российский рубль вновь становится жертвой геополитической напряженности, указывает эксперт. Цены на нефть также отступили от своего среднесрочного равновесного уровня в 45 долларов за баррель - накануне они колебались возле отметки 42 доллара. "У рубля все меньше факторов поддержки, а внешнеполитический фон обостряется, при чем не только с ЕС, но и высока вероятность новых ограничительных мер со стороны США в рамках президентских выборов-2020", - полагает Евстифеев.

По его мнению, при умеренном ухудшении ситуации курс доллара может подняться до 78 рублей, а курс евро - до 91 рубля.

Сдерживающим фактором для более сильного ослабления рубля остается относительная стабильность российского долгового рынка: индекс гособлигаций RGBI сумел стабилизироваться недалеко от достигнутого в середине августа четырехмесячного минимума, удержавшись от более серьезного снижения, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

По его мнению, существует довольно высокая вероятность того, что курс евро сможет закрепиться на уровне выше 90 рублей в ближайшее время. "Хотя на фоне снижения евро на внешнем рынке у нас пара EUR/RUB может отставать от роста пары USD/RUB, а в случае стабилизации ситуации на российском валютном рынке доллар может оставаться около текущих уровней, в то время как евро снизится, если он будет нести потери на мировых площадках", - добавляет аналитик.

По словам Бабина, если внешнеполитическая обстановка начнет улучшаться, а нефтяные цены вернутся в коридор 44-47 долларов, доллар может снизиться до 73 рублей, а евро - до 86 рублей. Если же внешнеполитический фактор сохранит высокую актуальность, или нефтяные цены продемонстрируют более серьезное снижение, рубль продолжит слабеть, говорит он.

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