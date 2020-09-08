Новости

Михаил Ефремов прочитает в СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина 22:51
Вышел финальный трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки" 22:46
Актер Юрий Назаров госпитализирован в реанимацию с COVID-19 22:29
Защита Михаила Ефремова обжаловала приговор 21:53
Видео: Алина Астровская ушла из "Орла и решки" 21:09

Конечное угасание загрязненного безумия

"Думаю, как всё закончить": когда книжка не лучше

Рецензии
    08.09.2020, 22:17
Текст:   Дмитрий Сосновский
В отношении экранизаций бытует одно расхожее клише. Оно, однако, не в пример другим расхожим клише чаще всего оказывается справедливым. Звучит оно так: "Книжка лучше". Тем примечательнее и ценнее обратные случаи. Вот как с вышедшим на Netflix фильмом Чарли Кауфмана "Думаю, как всё закончить".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

За основу новой картины именитого сценариста ("Вечное сияние чистого разума", "Быть Джоном Малковичем") и режиссёра взят одноимённый роман канадского писателя Иана Рэйда. Начинаются они примерно одинаково: девушка едет со своим парнем по имени Джейк по заснеженной глуши на отдалённую ферму знакомиться с его родителями. И в процессе думает о том, что пора бы с ним расстаться, хотя она ещё ни в чём не уверена, что делает это занятие особенно болезненным. Параллельно молодые люди обмениваются всякими малозначащими репликами, а героиня время от времени погружается в воспоминания - личные и общие с Джейком, а также размышляет о природе одиночества, отношений и всякого такого.

Фото: kinopoisk.ru
"Мулан": сражайтесь, девушки, за императора

У Рэйда вышеописанное занимает больше трети текста (благо в целом довольно небольшого), и к моменту начала развития событий (если тут это словосочетание вообще применимо) успевает изрядно наскучить. Кауфман, большой мастер диалогов и признанный специалист по обречённой рефлексии, зацепившись за любимую тему, насытил диалоги собственными - уже знакомыми по фильмам "Нью-Йорк, Нью-Йорк" и "Аномализа" - мизантропическими мыслями и безотрадными образами, а заодно изрядно сократил первую часть, за что ему отдельное спасибо.

Зато перейдя к самому потенциально кинематографичному отрезку повествования - той самой встрече с родителями, оказавшимися изрядными чудаками, живущими вдобавок в весьма своеобразном доме, Кауфман увлечённо пускается во все тяжкие, вовсю задействуя визионерский арсенал, которым, как мы знаем, он умеет пользоваться виртуозно. Тут обязательно нужно отметить заслуги актёрского ансамбля - к двум прекрасным Джесси, Бакли и Племонсу, присоединяются феерические Тони Коллетт и Дэвид Тьюлис, превращающие атмосферу лёгкого неловкого безумия Рэйда в форменный бэд-трип с элементами шьямалановщины.

Воодушевлённо выстраивая свой лихой синефильский аттракцион, Кауфман не забывает раздавать дружеские (или не очень) тумаки коллегам-кинематографистам и прочим деятелям искусства - Кассаветису, Земекису, авторам классических мюзиклов, главную порцию, разумеется, приберегая для самого себя. Для самого себя и всей своей творческой деятельности. Которая окончательно предстаёт эдакой богато иллюстрированной историей болезни закоренелого солипсиста, мучительно страдающего от бесконечного самокопания под неподъёмным сугробом из комплексов, страхов, обид и нереализованных импульсов.

Фото: kinopoisk.ru
"Новые мутанты": супергеройский хоррор, который кто-то проклял

Зрелище насколько удручающее, настолько и завораживающее, и к финалу Кауфман, до сих пор более-менее придерживавшийся "сюжета" романа, делает очередной эффектный пируэт - там, где Рэйд при помощи первобытных хоррор-приёмов раскрывает-таки всю суть происходящего. Догадываться, впрочем, о чём-то подобном внимательные читатель и зритель начинают значительно раньше - тем более что подобный твист хорошо известен по другой успешно экранизированной книге, а совсем недавно был повторён в довольно неожиданном контексте в менее заметном фильме (больше ни слова, чтобы не расстроить спойлерофобов).

Сама по себе такая развязка едва ли кого-то способна впечатлить, и Чарли издевательски прячет её за плотным линчевским макабром. Ведь, как знает любой поклонник экстравагантного Человека не отсюда, дело вовсе не в развязке. В противном случае было бы достаточно ознакомиться с околоинтеллектуальной беллетристикой Иана Рэйда. А в кино можно показать и увидеть нечто совершенно иное. Другое дело - понравится ли вам увиденное. Нам вот понравилось.

Текст на сайте Года литературы.

4

Новости

Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию 20:16
Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову 19:52
Вышел официальный тизер "Дюны" Вильнёва 19:51
"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову 19:07
Опубликованы первые кадры из продолжения сериала "Мандалорец" 17:35
⧣ США
Фото: instagram.com/ cole
Арт: Чедвика Боузмана в роли Черной пантеры может заменить женщина 15:53
Брюс Кэмпбелл не исключил своего возвращения к "Зловещим мертвецам" 15:12
"Армия мертвецов" Зака Снайдера получит приквел и сериал-спин-офф 12:57
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер британского сайфай-хоррора "Тьма: Вторжение" 07.09.2020
Хлоя Морец сыграет в фильме Мэтта Ривза про войну с андроидами 07.09.2020
Первая супергероиня-мусульманка Marvel получит свой сериал 07.09.2020
⧣ экранизации
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Сергей Колтаков 07.09.2020
Вышел трейлер сериала "Мы" с Томом Холландером 07.09.2020
Стало известно, кто сыграет Джека Ричера в новом сериале Amazon 06.09.2020