Экипажи новой экспедиции на МКС признаны годными к старту в октябре

Сегодня в ЦПК имени Ю.А. Гагарина завершилось заседание Главной медицинской комиссии, которая проанализировала данные медицинских обследований командиров и бортинженеров основного и дублирующего экипажей МКС-64. В состав комиссии вошли представители Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН и Министерства обороны РФ.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые входят в основной экипаж, а также их дублеры - Олег Новицкий и Петр Дубров признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на 14 октября с.г. с космодрома Байконур. Экипаж будет международный: в одной команде с россиянами летит астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Следует заметить, что ранее основным кандидатом на этот полет от NASA назывался астронавт Стивен Боуэн, а Рубинс, как говорили, должна была лететь в апреле 2021 года. Однако в мае космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс были утверждены в основной экипаж на подготовку к октябрьскому полету корабля "Союз МС-17". Любопытно, что тогда "Роскосмос" утвердил не только основной и дублирующий экипажи. Из-за пандемии коронавируса комиссия также утвердила специально сформированный резервный экипаж.