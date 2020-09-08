Экс-президента Боливии Моралеса не допустили к выборам

Конституционный суд Боливии запретил бывшему президенту страны Эво Моралесу баллотироваться на пост сенатора от региона Кочабамба на парламентских выборах 18 октября. Тем самым, пишет немецкий еженедельник Der Spiegel, суд незначительным большинством подтвердил аналогичное решение, принятое избирательной комиссией еще в феврале. Аргументация была простой - Моралес не проживает постоянно в Боливии и потому не может претендовать на место в парламенте.

Ныне экс-президент Боливии проживает в эмиграции в Аргентине. В прошлом году под давлением военных, которые обвинили его в фальсификации президентских выборов 20 октября 2019 года, Моралес после тринадцатилетнего президентства был вынужден отказаться от высшего поста и эмигрировать. С тех пор страной управляет временное правительство во главе с бывшей вице-председателем сената Жанин Аньес.

Кстати, 18 октября в Боливии пройдут не только парламентские, но и президентские выборы. На эти, президентские, Моралеса тоже не допустили. Сенат принял решение о том, что в кандидаты на высший пост в стране не допускаются личности, которые занимали его три срока подряд.