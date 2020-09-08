Международная федерация шахмат (ФИДЕ) объявила о возобновлении турнира претендентов, победитель которого сразится за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Как сообщается на официальном сайте ФИДЕ, после консультаций с игроками и организаторами было принято решение назначить старт восьмого раунда на 1 ноября. Восьмерка участников вернется в Екатеринбург. Однако, учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию во всем мире, есть и запасной вариант. Это Тбилиси.

До приостановки соревнований гроссмейстеры успели провести все партии первого круга. Россиянина Яна Непомнящего догнал француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка). За ними идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5). В аутсайдерах пока россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).