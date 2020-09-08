Финалисты Art Team определят новый вектор развития креативных индустрий в России

С 11 по 13 сентября в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) в рамках "Российской креативной недели" состоится финал Всероссийского конкурса проектов в сфере креативных индустрий Art Team. Участие в нем примут авторы 80 работ из 36 субъектов Российской Федерации, отобранные экспертным жюри в июне текущего года.

В августе финалисты конкурса завершили онлайн-обучение в рамках образовательной программы Art Team, которая нацелена на развитие навыков и компетенций лидеров в сфере креативных индустрий. Итогом прохождения летнего курса стали приобретенные участниками знания по "упаковке" проектов: создание презентаций, дорожных карт и финансовых моделей, формирование команды, работа со СМИ и многое другое - все это они смогут закрепить на практике в ходе трехдневного образовательного интенсива в Москве.

Обучение будет состоять из трех частей. Лекторий на примере опыта экспертов позволит погрузиться в теоретические основы разных отраслей, познакомит с нетворкингом индустрии. Практическая часть научит определять и формулировать конкретные запросы к государственным и общественным институтам на меры поддержки и объяснит важность последовательного прохождения этапов. И, третий, самостоятельный блок работы, поможет участникам раскрыть потенциал собственного проекта, научит работать в группах с людьми из других сфер.

"Задача "Роскультцентра" и наших партнеров - создать максимально комфортные условия для реализации креативных проектов в стране, в том числе это подразумевает подготовку и обучение профессиональных кадров. В проекте Art Team талантливая молодежь приобретает навыки, которые в будущем помогут воплотить авторские идеи в реальность, сделать их конкурентоспособными и востребованными не только внутри страны, но и за ее пределами. "Российская креативная неделя" в свою очередь послужит площадкой, где участники проекта лично смогут пообщаться с лидерами отрасли, перенять их опыт и установить долгосрочные контакты", - говорит директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова.

Проект организован ФГБУ "Роскультцентр" и социальной платформой Фонда Росконгресс - Фондом Инносоциум - совместно с АНО "Центр кинофестивалей и международных программ" при поддержке Фонда президентских грантов.