Fitch улучшило прогноз по экономике России

Кредитное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что снижение экономики России по итогам 2020 года составит 4,9%.

В июньском макропрогнозе агентство ожидало более глубокого спада экономики РФ (на 5,8%). В августе, когда агентство подтвердило кредитный рейтинг России и стабильный прогноз по нему, Fitch прогнозировало, что ВВП России сократится на 5,2% в 2020 году из-за влияния пандемии COVID-19, а также ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

В новом выпуске Global Economic Outlook агентство отмечает восстановление потребительского спроса в России и цен на нефть, а также увеличение фискальной поддержки (объем антикризисных мер оценивается в 3,5% ВВП). Полное восстановление экономики России после кризиса Fitch ожидает к началу 2022 года.

Глава Минфина Антон Силуанов считает, что экономика России в этом году может снизиться на 4% или даже меньше. Банк России ожидает снижения экономики по итогам года на 4,5-5,5%, Минэкономразвития должно представить свой обновленный макропрогноз в ближайшие дни.