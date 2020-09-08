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08.09.2020 20:33
Рубрика: Экономика

Открыли карты

Фитнес-клубы предлагают клиентам абонементы на короткий срок
Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Неделя № 202(8256)
Российские фитнес-клубы постепенно приходят в себя после снятия ограничений - посещаемость хоть и не быстро, но восстанавливается. Чтобы заинтересовать клиентов, клубы сегодня предлагают приятные бонусы, проводят акции, запускают новые программы и продают со скидкой абонементы, рассчитанные на семью. На какие варианты стоит обратить внимание при покупке карты, выяснила "РГН".
Некоторые клубы ввели в продажное меню карты с фиксированным числом занятий. Фото: РИА Новости Некоторые клубы ввели в продажное меню карты с фиксированным числом занятий. Фото: РИА Новости
Некоторые клубы ввели в продажное меню карты с фиксированным числом занятий. Фото: РИА Новости

Одним из популярных предложений являются абонементы сроком на один месяц. За это время у клиентов будет возможность проверить свои силы и убедиться в желании заниматься дальше. Такой формат подходит тем, кто боится выкинуть деньги на ветер, отмечают в сети фитнес-клубов "Зебра", где доступна опция по тест-драйву занятий во всех спортивных зонах.

Фото: Сергей Куксин
Разовое посещение фитнес-клубов подешевело на 200 рублей

В большинстве клубов сегодня продают семейные абонементы со скидкой. Так, в сети клубов "Территория фитнеса" клиентам предлагают сначала протестировать семейную карту за две тысячи рублей. Если все устроит, то стоимость карты засчитают при покупке годового абонемента.

Еще один тренд - карты, которые "работают" по типу конструктора. Каждый клиент может выбрать для себя нужное количество активностей и дней заморозки с учетом своих финансовых возможностей, частоты тренировок, пояснила директор по маркетингу и рекламе сети клубов X-Fit в России Светлана Базарова. Кроме того, при покупке абонемента сроком от 12 месяцев в подарок предоставляется еще сто дней занятий. В сети World Class приобрести годовую карту можно со скидкой 20% либо выбрать 60 дней заморозки. В дополнение можно приобрести годовую детскую карту со скидкой в 25%.

"Среди клиентов сейчас востребованы кредитные продукты, разработанные фитнес-клубами совместно с банками и позволяющие платить в рассрочку, а также депозитные карты, когда клиент платит не за клубную карту, а фактически за оказанные дополнительные услуги", - рассказала президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина. По ее словам, многие участники фитнес-индустрии стали использовать так называемые "количественные карты" - то есть с фиксированным количеством занятий (от 100 до 300).

Посетители могут комбинировать тренировки в зале и дома в онлайн

Сохраняют клубы и онлайн-тренировки. Многие проводят их на официальных страницах в соцсетях, на YouTube-каналах. В топе - йога, танцы, а также детские занятия для разных возрастных групп.

Фото: iStock
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Вместе с тем после снятия ограничений популярность онлайн-тренировок значительно сократилась. Домашние фитнес-тренировки оказались менее эффективны, нежели посещение спортзала. По данным НФС, в домашних условиях спортом во время карантина занималась лишь треть россиян. Причина не только в отсутствии рядом тренера, но и в несистемности занятий, а также неправильном питании.

Еще в ряде клубов, к примеру сети X-Fit, запустили комбинированные абонементы, которые включают возможность тренироваться как дома, так и в зале.

Кроме того, по словам Елены Силиной, посетители кубов стали чаще пользоваться специальными платными услугами, включая персональные тренировки, а также дополнительными опциями, в частности, различными оздоровительными программами

Статистика

Повод для занятий

80% россиян за время карантина набрали лишний вес, показало очное тестирование участников массовых соревнований "Оздоровительный спорт - в каждую семью", которые в августе организовали Национальное фитнес-сообщество и минспорт. У 65% снижены функциональные способности и силовые показатели. Всего в обследовании приняли участие несколько тысяч человек.

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