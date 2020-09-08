Российские фитнес-клубы постепенно приходят в себя после снятия ограничений - посещаемость хоть и не быстро, но восстанавливается. Чтобы заинтересовать клиентов, клубы сегодня предлагают приятные бонусы, проводят акции, запускают новые программы и продают со скидкой абонементы, рассчитанные на семью. На какие варианты стоит обратить внимание при покупке карты, выяснила "РГН".

Одним из популярных предложений являются абонементы сроком на один месяц. За это время у клиентов будет возможность проверить свои силы и убедиться в желании заниматься дальше. Такой формат подходит тем, кто боится выкинуть деньги на ветер, отмечают в сети фитнес-клубов "Зебра", где доступна опция по тест-драйву занятий во всех спортивных зонах.

В большинстве клубов сегодня продают семейные абонементы со скидкой. Так, в сети клубов "Территория фитнеса" клиентам предлагают сначала протестировать семейную карту за две тысячи рублей. Если все устроит, то стоимость карты засчитают при покупке годового абонемента.

Еще один тренд - карты, которые "работают" по типу конструктора. Каждый клиент может выбрать для себя нужное количество активностей и дней заморозки с учетом своих финансовых возможностей, частоты тренировок, пояснила директор по маркетингу и рекламе сети клубов X-Fit в России Светлана Базарова. Кроме того, при покупке абонемента сроком от 12 месяцев в подарок предоставляется еще сто дней занятий. В сети World Class приобрести годовую карту можно со скидкой 20% либо выбрать 60 дней заморозки. В дополнение можно приобрести годовую детскую карту со скидкой в 25%.

"Среди клиентов сейчас востребованы кредитные продукты, разработанные фитнес-клубами совместно с банками и позволяющие платить в рассрочку, а также депозитные карты, когда клиент платит не за клубную карту, а фактически за оказанные дополнительные услуги", - рассказала президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина. По ее словам, многие участники фитнес-индустрии стали использовать так называемые "количественные карты" - то есть с фиксированным количеством занятий (от 100 до 300).

Посетители могут комбинировать тренировки в зале и дома в онлайн

Сохраняют клубы и онлайн-тренировки. Многие проводят их на официальных страницах в соцсетях, на YouTube-каналах. В топе - йога, танцы, а также детские занятия для разных возрастных групп.

Вместе с тем после снятия ограничений популярность онлайн-тренировок значительно сократилась. Домашние фитнес-тренировки оказались менее эффективны, нежели посещение спортзала. По данным НФС, в домашних условиях спортом во время карантина занималась лишь треть россиян. Причина не только в отсутствии рядом тренера, но и в несистемности занятий, а также неправильном питании.

Еще в ряде клубов, к примеру сети X-Fit, запустили комбинированные абонементы, которые включают возможность тренироваться как дома, так и в зале.

Кроме того, по словам Елены Силиной, посетители кубов стали чаще пользоваться специальными платными услугами, включая персональные тренировки, а также дополнительными опциями, в частности, различными оздоровительными программами

Статистика

Повод для занятий

80% россиян за время карантина набрали лишний вес, показало очное тестирование участников массовых соревнований "Оздоровительный спорт - в каждую семью", которые в августе организовали Национальное фитнес-сообщество и минспорт. У 65% снижены функциональные способности и силовые показатели. Всего в обследовании приняли участие несколько тысяч человек.