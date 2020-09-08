Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в два этапа

Новости

Главе Златоуста вынесли предупреждение после ЧП с ребенком 12:44
Детский омбудсмен и генпрокурор РФ заключили соглашение о сотрудничестве 12:41
Готовившего теракт в красноярской школе подростка взяли под арест 12:39
Детский омбудсмен и генпрокурор заключили соглашение о сотрудничестве 12:37
В учениях "Кавказ-2020" примут участие военные девяти государств 12:31
Суд не поверил, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье 12:28
Лукашенко даст интервью российским журналистам 12:27
Жительницу Урала оштрафовали за отсутствие данных о COVID-статусе 12:26
В Лондоне пройдет крупнейший в мире виртуальный марафон 12:22
Начались задержания у суда в Москве, где объявляют приговор Ефремову 12:20
МИД РФ: Германия должна заявить о своих газовых интересах 12:15
На ВДНХ отметят 85-летие Германа Титова 12:12
В США подросток сорвал онлайн-обучение у целого округа 12:08
Вышел трейлер "Глорий" с Джулианной Мур и Алисией Викандер 11:55
Лаврову вручили высшую награду Республики Кипр 11:53
Михаила Ефремова признали виновным по делу о ДТП 11:42
Вышел русский трейлер драмы "Гнездо" с Джудом Лоу 11:25
Москвичам предложили выбрать любимый памятник 11:10
Соперник Медведева в матче US Open показал ему неприличный жест 11:09
Проект российского ракетного поезда высоко оценили в Китае 11:07
Ефремов прибыл в Пресненский суд на оглашение приговора 11:06
Погранслужба Украины заявила о прибытии двух белорусских оппозиционеров 11:06
Вышел трейлер "Аферы по-голливудски" с Робертом Де Ниро 11:05
Меры безопасности усилены у здания суда, где огласят приговор Ефремову 10:53
В Карелии при строительстве дороги нашли поселения, которым 8 тысяч лет 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 12:18
Рубрика: Экономика

Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в два этапа

1-2 октября состоится обсуждение отобранных идей с участием глав регионов, а 11-12 ноября запланированы финальные мероприятия в Сочи.

На форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, поступило более 11 тысяч идей. На крауд-платформе Форума зарегистрировались более 145 тысяч участников.

"Интерес к Форуму и активность авторов идей на крауд-платформе превысили все прогнозные показатели. С учетом объема поступивших предложений и необходимости переработки идей в готовые к внедрению проекты с привлечением всех заинтересованных лиц оргкомитет Форума принял решение о проведении дополнительного этапа в регионах 1-2 октября и переносе дат финального мероприятия в Сочи на 11-12 ноября", - сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Региональный этап Форума пройдет в пространствах коллективной работы "Точка кипения" по всей стране. На этот этап будут отобраны 1000 лучших из поступивших на крауд-платформу идей. По итогам в каждом тематическом треке будут определены по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на Форуме в Сочи. Победители получат поддержку организаторов и партнеров Форума, их проекты будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

"Программа развития предусмотрена также для сильных идей, не вошедших в ТОП-100. Их авторы войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе сотрудничать с Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив", - отметил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Представить свою идею на форум "Сильные идеи для нового времени" можно до 10 сентября на крауд-платформе idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономическая стратегия, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.

Экономика

Главное сегодня

Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Самозанятых с небольшим доходом предложили освободить от налога
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника
Счетная палата проверит выплаты медикам за борьбу с COVID-19
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов