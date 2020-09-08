Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в два этапа

1-2 октября состоится обсуждение отобранных идей с участием глав регионов, а 11-12 ноября запланированы финальные мероприятия в Сочи.

На форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого являются Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, поступило более 11 тысяч идей. На крауд-платформе Форума зарегистрировались более 145 тысяч участников.

"Интерес к Форуму и активность авторов идей на крауд-платформе превысили все прогнозные показатели. С учетом объема поступивших предложений и необходимости переработки идей в готовые к внедрению проекты с привлечением всех заинтересованных лиц оргкомитет Форума принял решение о проведении дополнительного этапа в регионах 1-2 октября и переносе дат финального мероприятия в Сочи на 11-12 ноября", - сказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Региональный этап Форума пройдет в пространствах коллективной работы "Точка кипения" по всей стране. На этот этап будут отобраны 1000 лучших из поступивших на крауд-платформу идей. По итогам в каждом тематическом треке будут определены по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их на Форуме в Сочи. Победители получат поддержку организаторов и партнеров Форума, их проекты будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

"Программа развития предусмотрена также для сильных идей, не вошедших в ТОП-100. Их авторы войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе сотрудничать с Фондом Росконгресс и Агентством стратегических инициатив", - отметил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Представить свою идею на форум "Сильные идеи для нового времени" можно до 10 сентября на крауд-платформе idea.asi.ru по одному из семи тематических направлений: современная экономическая стратегия, новая социальная стратегия, новая технологическая стратегия, новые компетенции, новое городское развитие, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка.