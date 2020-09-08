Форвард "Реала" Хамес Родригес перешел в "Эвертон"

Из мадридского "Реала" в ливерпульский "Эвертон" перешел колумбийский полузащитник Хамес Родригес, сообщает ТАСС. Сумма контракта не озвучивается. Известно, что он заключен на два года с возможностью продления еще на один.

"Я приехал сюда, чтобы попытаться стать лучше, чтобы помочь команде побеждать, играть в хороший футбол, - объяснил свое решение футболист. - Я убежден, что с Карло Анчелотти и его тренерским штабом мы сможем добиться больших результатов. Анчелотти является одной из главных причин моего приезда".

В плане мотивации решение Хамеса абсолютно понятно. В "Реале" он находится давно, с 2014 года, но стабильного места в составе так и не получил. Пытался найти себя в другом чемпионате, уйдя в аренду в "Баварию", но по истечении двух лет был вынужден вернуться в Мадрид, где большую часть времени проводил на скамейке запасных.

Переезд на Туманный Альбион должен помочь перезапуску карьеры талантливого колумбийца, считает он сам и тренер "ирисок" Анчелотти.