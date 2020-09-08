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08.09.2020 12:43
Рубрика: Культура

"Геликон-опера" открывает сезон премьерой "Каменного гостя"

Текст: Наталья Лебедева
Сегодня Московский театр "Геликон-опера" прервет свое вынужденное полугодовое молчание и откроет двери для зрителей. Гостей, которые непременно будут соблюдать все предписания Роспотребнадзора, ждет премьера - опера Александра Даргомыжского "Каменный гость".
Фото: Геликон-опера Фото: Геликон-опера
Фото: Геликон-опера

Этой постановкой "Геликон-опера" открывает свой 31-сезон. Художественный руководитель театра и режиссер спектакля Дмитрий Бертман вместе с дирижером-постановщиком Михаилом Егиазарьяном обещают зрителям запоминающееся зрелище в духе готического детектива.

Фото: Антон Дубровский
Какими премьерами удивит слушателей "Геликон-опера"

Как пояснили в пресс-службе театре, "Каменный гость" - опера непривычная и новаторская. Сам автор во время работы над ней писал: "Пробую дело небывалое: пишу музыку на сцены "Каменного гостя" так, как они есть, не изменяя ни одного слова. Хочу, чтобы звук прямо выражал слово…".

Увы, Даргомыжский не успел ее закончить, опера стала последним его творением, завершили которое друзья-соратники композитора по "Могучей кучке". Кюи дописал текст клавира, а Римский-Корсаков его оркестровал. Впервые на сцене опера "Каменный гость" была представлена в 1872 году.

Теперь и у "Геликона" есть свой "Каменный гость". Серия премьерных показов продлится до 13 сентября.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк

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