Генассамблея ООН пройдет в "антикоронавирусном" формате

Из-за пандемии неделя высокого уровня юбилейной 75-й сессии ООН в Нью-Йорке пройдет 21-29 сентября в "антикоронавирусном" формате, об этом заявил 8 сентября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он порекомендовал всем, кто приедет, чтобы лично присутствовать на сессии, соблюдать все карантинные нормы, предписываемые руководством Нью-Йорка.

Ранее действующий председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде предложил провести в этом году заседания недели высокого уровня без личного присутствия глав государств, чтобы в зале присутствовали максимум по два дипломата от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, или поручить своим постпредам при ООН зачитать обращения по бумаге.