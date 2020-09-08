Новости

Защита Михаила Ефремова обжаловала приговор 21:53
Медведев призвал достичь всех договоренностей с "Газпромом" по газификации 21:22
Молодежная сборная России уступила сверстникам из Польши в отборе к ЧЕ-2021 21:21
Видео: Алина Астровская ушла из "Орла и решки" 21:09
Генассамблея ООН пройдет в "антикоронавирусном" формате 21:07
Трамп готов потратить собственные средства на избирательную кампанию 20:47
Из волгоградского ТРЦ эвакуировали людей после сообщения о бомбе 20:30
Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию 20:16
Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 20:05
В храме Сретения Господня почтят память отца Александра Меня 20:02
Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову 19:52
Вышел официальный тизер "Дюны" Вильнёва 19:51
СМИ: Задержан заместитель министра энергетики Тихонов 19:46
Патриарх Сербский Ириней: Косово - это неотъемлемая часть Сербии 19:34
В Югре главу общества инвалидов заподозрили в краже 30 млн рублей 19:18
"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову 19:07
Названа точная дата презентации iPhone 12 19:05
ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" благодаря голу Гайча 18:55
Fitch улучшило прогноз по экономике России 18:37
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ 18:36
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 18:21
В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры 18:20
Экс-президента Боливии Моралеса не допустили к выборам 18:10
Минский тракторный завод создаст единую платформу для входа на рынок России 18:06
Медведев объявил о создании комиссии по подготовке предвыборной программы "ЕР" 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 21:07
Рубрика: В мире

Генассамблея ООН пройдет в "антикоронавирусном" формате

Текст: Константин Волков

Из-за пандемии неделя высокого уровня юбилейной 75-й сессии ООН в Нью-Йорке пройдет 21-29 сентября в "антикоронавирусном" формате, об этом заявил 8 сентября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Более 200 сотрудников ООН заразились коронавирусом в Сирии

Он порекомендовал всем, кто приедет, чтобы лично присутствовать на сессии, соблюдать все карантинные нормы, предписываемые руководством Нью-Йорка.

Ранее действующий председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде предложил провести в этом году заседания недели высокого уровня без личного присутствия глав государств, чтобы в зале присутствовали максимум по два дипломата от каждой страны. Главам государств и министрам было предложено записать видеообращения, или поручить своим постпредам при ООН зачитать обращения по бумаге.

В мире США Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19
Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Истребитель Северного флота перехватил четвертый за день самолет
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом