Гендиректор "Спартака" прокомментировал возвращение в клуб Атаманенко

Московский "Спартак" объявил о назначении на пост коммерческого директора Александра Атаманенко. Генеральный директор клуба Шамиль Газизов, комментируя эту новость, назвал задачи, которые будут стоять перед Атаманенко.

"Его цели - большой объем работы, привлечение инвестиций и, самое главное, выход на определенный коммерческий доход", - заявил Газизов ТАСС.

Атаманенко работал коммерческим директором "Спартака" с 2014 по 2019 год. За это время клуб добился больших успехов. При Атаманенко увеличились доходы от продажи билетов и абонементов (почти на 83 и 97 процентов), более чем втрое выросли доходы от лицензирования и продажи телеправ, а от торговых операций - вдвое.