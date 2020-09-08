Германия закроет дефицит бюджета ЕС после Brexit

Выход Великобритании в рамках Brexit приведет к тому, что в казне Евросоюза образуется значительная брешь. Речь идет о 75 миллиардах евро за период с 2021 по 2027 год. Фактически весь дефицит бюджета должна закрыть Германия. Берлин согласился выплатить ежегодный взнос британцев в размере 14 миллиардов евро.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Британию придерживаться обещаний, если она хочет иметь соглашение о будущих отношениях с ЕС. Политик верит, что Лондон так и будет поступать. Со своей стороны в Берлине дали понять, что соглашение все еще возможно, однако Британии следует "шевелиться", сообщает портал журнала Focus.

Отказ от договорных обязательств приведет к тому, что Великобритания потеряет доверие во всем мире и снизит шансы на заключение торгового соглашения, полагают дипломаты ЕС. "Кто будет заключать торговые соглашения со страной, которая не выполняет международные договоры?" - заявил посол одной из европейских стран.

Между тем премьер Борис Джонсон выдвинул европейцам ультиматум, чтобы активизировать переговоры, зашедшие в тупик в последние несколько месяцев. Он потребовал решить все спорные вопросы до 15 октября, в противном случае, Британия выйдет из ЕС без торгового соглашения.