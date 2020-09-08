Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля"

8 сентября проводится очная защита проектов в Фонде кино. Напомним, что компании-лидеры в этом году уже защищались, а сейчас представляют свои новинки "иные организации кинематографии".

Для защиты в Фонде кино, в отличие от Минкульта, требуется, чтобы у будущих фильмов был ярко выраженный коммерческий потенциал. И тут нужно сказать, наши творцы подготовились. Например, одна из студий вынесла на суд экспертов новую современную экранизацию классического произведения фантаста Александра Беляева "Голова профессора Доуэля". Новый фильм получил название "Феномен Доуэля". Продюсер Юлия Мишкинене сделала акцент на том, что у нас практически нет фильмов в жанре научной фантастики, а, между прочим, это - мировой тренд. Себе в помощники на презентации создатели взяли имя Илона Маска и высокоразвитые цифровые технологии. Дело в том, что фильм уведет зрителя в будущее - время действия перенесено в 2040 год. Обещано, что получится технотриллер и технонуар.

"Россия. 2040 год. Профессор нейрогенетик Александр Доуэль обнаруживает себя без тела, только в виде головы, подключенной к системе жизнеобеспечения. Его коллега, доктор Кернский, настаивает на продолжении исследований оцифровки человеческого сознания в интересах корпорации Кибертех. В случае успеха профессор может вернуться к обычной жизни в теле одного из синтетиков, производство которых корпорация хочет поставить на поток. После нескольких неудачных попыток Доуэлю удается загрузить свое сознание в синтетическое тело. Жена профессора Мария с трудом привыкает к его новому образу. Общество также не готово пока принять подобные преобразования человека. Несмотря на трудности, Марии и Доуэлю удается сохранить свою любовь и даже…обрести цифровое бессмертие", - говорится в аннотации проекта.