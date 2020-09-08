Япония направит дополнительные средства на закупку вакцин от COVID-19

Правительство Японии одобрило выделение дополнительных средств на закупку вакцин от COVID-19. Речь идет о 6,3 миллиардах долларов, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Деньги предусмотрены в первую очередь на приобретение необходимых лекарств от нового типа коронавируса. Несколько контрактов уже заключены, с рядом международных фармкомпаний еще идут переговоры", - цитирует спикера ТАСС.

Японские ученые также ведут разработку собственных вакцин от коронавируса SARS-CoV-2. Однако их коммерческая реализация может начаться позднее, чем продажа заграничных аналогов. Ранее сообщалось, что правительство страны намерено добиться, чтобы все жители Японии получили вакцину до конца первой половины 2021 года. При этом приоритет будет отдаваться людям из групп риска - пожилым, медицинским работникам, а также пациентам с серьезными заболеваниями. Отвечать за проведение вакцинации станут муниципалитеты.