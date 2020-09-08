Индия и Китай могут провести в Москве переговоры по урегулированию отношений

Министры иностранных дел Индии и КНР Субраниям Джайшанкар и Ван И могут встретиться в двустороннем формате в Москве на полях заседания Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС), которое пройдет 9-10 сентября, сообщает индийское издание The Indian Express со ссылкой на главу МИД Индии.

Как заявил Джайшанкар, "ситуация требует очень-очень серьезных переговоров между двумя странами на политическом уровне". Он также напомнил, что обе стороны, согласно договоренностям 1993 года, должны держать на границе минимальный контингент вооруженных сил.

Речь идет о продолжающемся с начала мая пограничном конфликте в высокогорном районе между горными системами Куньлунь и Гималаи на территории региона Ладакх - союзной территории Индии, с 2019 года отделенной от бывшего индийского штата Джамму и Кашмир. В начале мая там произошло столкновение китайских и индийских военнослужащих, в результате которого пострадали более ста человек с каждой стороны. Также в течение лета было еще несколько столкновений, самым масштабным из которых стала стычка без применения огнестрельного оружия на реке Галван в ночь с 15 на 16 июня - тогда погибли не менее 20 индийских военных, 76 получили ранения. С китайской стороны, по информации Индии, было убито и ранено 45 человек.

Обе страны стягивают дополнительные силы к месту конфликта. В то же время стороны стараются найти способ мирного разрешения конфликта. Так, 4 сентября в Москве министры обороны Индии и КНР Раджнатх Сингх и Вэй Фэнхэ провели встречу на полях прошедшего в Москве совещания глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС.