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08.09.2020 23:41
Рубрика: Спорт

Источник: "Рома" сделает предложение по Кокорину в ближайшие дни

Текст: Максим Домчев

Итальянская "Рома" сделает предложение "Спартаку" по трансферу нападающего Александра Кокорина. В Италии даже назвали сумму, за которую красно-белые готовы отпустить игрока. По данным Sky Sport, в контракте Кокорина со "Спартаком" прописана сумма, за которую футболист может уйти в европейский клуб. Как сообщается, она равна 6 миллионам евро.

Фото: FC Spartak Moscow/youtube.com
Кокорин вернулся в общую группу перед матчем против ЦСКА

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем Telegram-канале сообщил о том, что "Рома" может сделать предложение московскому клубу уже в ближайшее время.

"Сейчас все активизировалось из-за травмы Николо Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии - это второй разрыв крестообразных связок за год. "Рома" снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину", - написал Арустамян.

Вполне реально, что "Спартак" примет предложение итальянцев, "ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму", - написал Арустамян.

Он добавил, что генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подтвердил это в одном из интервью. Однако окончательное решение о своем будущем будет принимать сам Кокорин.

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