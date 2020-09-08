Найденное поселение приоткрыло завесу тайн истории Польши

Новости

Германия закроет дефицит бюджета ЕС после Brexit 15:35
В Петербурге угнали машину со спящими пассажирами 15:32
Кандидат на пост премьера Японии предложил способ повысить рождаемость 15:29
Курганская область получила десять машин скорой помощи 15:26
Путин отметил роль активных женщин в жизни страны 15:14
Брюс Кэмпбелл не исключил своего возвращения к "Зловещим мертвецам" 15:12
Москалькова посетила полилингвальный образовательный комплекс в Татарстане 15:08
Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке 15:00
В Адыгее школьный класс отправили на карантин из-за COVID-19 14:53
Лукашенко признал, что немного "пересидел" на посту президента Беларуси 14:49
Лукашенко оценил задержание пограничниками Колесниковой 14:48
Защита обжалует приговор Михаилу Ефремову 14:46
В Москве метро "Каширская" изменит режим работы 14:29
Google объяснил ограничения на показ фильма "Беслан" 14:16
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову 14:16
Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три 14:02
Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне 13:51
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году 13:49
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции 13:49
Tesla назвали самой опасной компанией в мире 13:02
Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси 12:58
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 12:56
Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы 12:50
Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля" 12:50
Готовившего теракт в красноярской школе подростка взяли под арест 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 15:33
Рубрика: Общество

Найденное поселение приоткрыло завесу тайн истории Польши

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Польские археологи при проведении раскопок в варшавском районе Бялоленка обнаружили остатки крупного поселения возрастом около 3000 лет, которое относится к лужицкой культуре.

Фото: Дмитрий Раичев/ РГ
На плато Елеке Сазы найдены золотые сокровища скифо-сакской эпохи

Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Оно способно помочь раскрыть одну из тайн истории Польши. В ходе раскопок в варшавском районе Бялоленка было обнаружено около 1,5 тысячи артефактов, включая необычный сосуд. Он был похож на современный дуршлаг и явно использовался в качестве фильтра. Возможно, с его помощью изготавливали сыр и творог.

Но главной находкой стали остатки древнего поселения, только раскопанная площадь которого составляет полгектара. В пресс-релизе фонда Ab Terra Foundation, который проводит раскопки, сказано, что исследователи ожидали обнаружить следы небольшого сезонного лагеря. Но в результате были найдены руины большого поселения лужицкой культуры, возраст которого оценивается примерно в 3000 лет.

"Это поселение было связано с небольшим водотоком, ныне регулируемым, но в доисторические времена ручей протекал на несколько десятков метров ближе к нынешнему району исследований, - говорится в пресс-релизе Ab Terra Foundation. - Следы старицы и высокий уровень грунтовых вод были зафиксированы в виде четких геологических следов. Вероятно, на исследуемой территории находилась производственная часть поселения, а жилая часть, видимо, находится недалеко, но, к сожалению, уже за пределами нашей зоны".

Археологи отмечают, что большая часть обнаруженных артефактов - это фрагменты древней керамики. Но также были найдены деревянные и кожаные предметы. Нашли ученые и несколько сотен археологических объектов, в том числе остатки столбов и ям, которые в древности служили подвалами.

Фото: Anadolu Agency
Терракотовую маску Диониса раскопали в Турции

Ранее археологам не было известно о богатом поселении лужицкой культуры в Бялоленке в Варшаве. Считалось, что самое крупное укрепленное поселение той эпохи существовало в Бискупине. Новое открытие проливает свет на историю заселения данного района.

Однако, по мнению ученых, большая часть этого археологического памятника может быть буквально скрыта под бетоном. Дело в том, что в этом районе ведется масштабное строительство. Исследователи надеются на то, что инвесторы все-таки позволят им обследовать соседние участки до того, как те будут залиты бетоном.

В Египте найден древний тайник с запечатанными саркофагами
Видео: На Оркнейских островах найдены перевернутые "дома мертвых"
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники Общество История В мире Европа Польша

Главное сегодня

Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году
Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа