Найденное поселение приоткрыло завесу тайн истории Польши

Польские археологи при проведении раскопок в варшавском районе Бялоленка обнаружили остатки крупного поселения возрастом около 3000 лет, которое относится к лужицкой культуре.

Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Оно способно помочь раскрыть одну из тайн истории Польши. В ходе раскопок в варшавском районе Бялоленка было обнаружено около 1,5 тысячи артефактов, включая необычный сосуд. Он был похож на современный дуршлаг и явно использовался в качестве фильтра. Возможно, с его помощью изготавливали сыр и творог.

Но главной находкой стали остатки древнего поселения, только раскопанная площадь которого составляет полгектара. В пресс-релизе фонда Ab Terra Foundation, который проводит раскопки, сказано, что исследователи ожидали обнаружить следы небольшого сезонного лагеря. Но в результате были найдены руины большого поселения лужицкой культуры, возраст которого оценивается примерно в 3000 лет.

"Это поселение было связано с небольшим водотоком, ныне регулируемым, но в доисторические времена ручей протекал на несколько десятков метров ближе к нынешнему району исследований, - говорится в пресс-релизе Ab Terra Foundation. - Следы старицы и высокий уровень грунтовых вод были зафиксированы в виде четких геологических следов. Вероятно, на исследуемой территории находилась производственная часть поселения, а жилая часть, видимо, находится недалеко, но, к сожалению, уже за пределами нашей зоны".

Археологи отмечают, что большая часть обнаруженных артефактов - это фрагменты древней керамики. Но также были найдены деревянные и кожаные предметы. Нашли ученые и несколько сотен археологических объектов, в том числе остатки столбов и ям, которые в древности служили подвалами.

Ранее археологам не было известно о богатом поселении лужицкой культуры в Бялоленке в Варшаве. Считалось, что самое крупное укрепленное поселение той эпохи существовало в Бискупине. Новое открытие проливает свет на историю заселения данного района.

Однако, по мнению ученых, большая часть этого археологического памятника может быть буквально скрыта под бетоном. Дело в том, что в этом районе ведется масштабное строительство. Исследователи надеются на то, что инвесторы все-таки позволят им обследовать соседние участки до того, как те будут залиты бетоном.