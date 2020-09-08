Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
08.09.2020,  
17:33
Текст:  Алексей Иванов

Истребитель Су-27 сопроводил самолеты-разведчики США и Швеции

Истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был сегодня поднят в воздух для опознавания приближающихся к границе РФ самолетов.
Фото: Марина Лысцева / ТАСС Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Две воздушные цели были обнаружены российскими средствами контроля над нейтральными водами Балтийского моря. "Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Над Баренцевом морем МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии

Вскоре после встречи в воздухе, иностранные самолеты сменили курс и развернулись в противоположную от государственной границы России сторону. Истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования, каких-либо инцидентов в ходе операции допущено не было.

Отметим, что с начала недели это уже пятый случай "перехвата" иностранных самолетов вблизи границ РФ. О трех подобных ситуациях сообщалось накануне - тогда активные действия происходили в районе Баренцева моря, где были замечены британские и норвежский самолет. Ранее сегодня также на "перехват" над Баренцевым морем поднимался МиГ-29, сопроводивший самолета ВВС Норвегии Р-3С Orion.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разведка
Истребители РФ перехватили самолеты-разведчики НАТО над двумя морями 22.07.2020
Письмо сельской учительницы побудило "Родину" приоткрыть забытую страницу войны 08.07.2020
перехватчики
Истребители Су-35С поднимались в небо для сопровождения самолета США 07.08.2020
В США определили худший самолет времен Второй мировой войны 23.09.2019
ПВО РФ
С-400 и "Панцири" отразили учебную атаку на Москву 15.04.2019
НАТО следует опасаться: в США проанализировали эффективность ЗРК "Тор" 10.12.2018