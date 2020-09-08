Истребитель Су-27 сопроводил самолеты-разведчики США и Швеции

Истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был сегодня поднят в воздух для опознавания приближающихся к границе РФ самолетов.

Две воздушные цели были обнаружены российскими средствами контроля над нейтральными водами Балтийского моря. "Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции", - сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Вскоре после встречи в воздухе, иностранные самолеты сменили курс и развернулись в противоположную от государственной границы России сторону. Истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования, каких-либо инцидентов в ходе операции допущено не было.

Отметим, что с начала недели это уже пятый случай "перехвата" иностранных самолетов вблизи границ РФ. О трех подобных ситуациях сообщалось накануне - тогда активные действия происходили в районе Баренцева моря, где были замечены британские и норвежский самолет. Ранее сегодня также на "перехват" над Баренцевым морем поднимался МиГ-29, сопроводивший самолета ВВС Норвегии Р-3С Orion.