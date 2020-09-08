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08.09.2020 18:34
Рубрика: Экономика

Цена на постном масле

Из-за засухи на юге и в центре России ожидается низкий урожай подсолнечника
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
В этом сезоне в России не бывать большому урожаю подсолнечника. Причина - засуха на юге и частично в центре России. Не исключено, что этот фактор скажется на цене подсолнечного масла для потребителя, она во многом зависит от цен на глобальном рынке (Россия - второй после Украины экспортер подсолнечника).
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По данным минсельхоза, на 7 сентября подсолнечник убран с площади 705,4 тыс. га (8,3% к посевной площади), намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 16,4 ц/га. Тогда как средняя урожайность культуры в прошлом году составила 18,3 ц/га. К тому же, по оценке минсельхоза, в этом сезоне под подсолнечник отведено на 1,2% меньше площади (8,48 млн га), чем в прошлом году.

1 сентября заканчивается разрешительный режим экспорта подсолнечника

Эксперты изначально прогнозировали для России скромные урожаи подсолнечника. Так, августовская оценка минсельхоза США - 14 млн тонн (против 15,3 млн тонн в прошлом году). Но в последние недели прогнозы продолжили снижаться. Рекордное падение - до 11,8 млн тонн - предсказывает аналитический центр "СовЭкон". По оценке компании, состояние посевов на юге России худшее за последние десять лет.

На цену подсолнечного масла давит неурожай в России и на Украине, а также слабый рубль

Не так пессимистичен генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. Его оценка - 14 млн тонн подсолнечника, хотя, возможно, она тоже будет снижена. "В основной период вегетации в Черноземье засухи не было. Хотя падение все равно будет большим. Надо учитывать, что в прошлом году мы собрали рекордный урожай", - поясняет эксперт. Но большее влияние на рынок окажет серьезное падение урожайности подсолнечника у главного экспортера подсолнечного масла - Украины, которая, как и наш юг, страдает от засухи. В большей степени по этой причине сейчас цены на масло на мировом рынке растут. Сейчас на FOB Черное море оно стоит 860 долларов за тонну, это много, и цены будут дальше расти, считает Петриченко. По его мнению, высокие мировые цены, а также ослабление рубля скажутся в конечном итоге и на бутылке подсолнечного масла.

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