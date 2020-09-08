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08.09.2020 18:40
Рубрика: Власть

Изменился подход к расследованию бизнес-дел силовиками

Текст: Иван Егоров
В Генпрокуратуре раскрыли подробности нового документа, который меняет действия силовиков при расследовании преступлений в сфере бизнеса.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Речь идет о совместном межведомственном Указании "Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности". Документ был подписан руководством Генеральной прокуратуры, МВД, Следственного комитета, ФСБ и ФТС России.

Фото: Ленфильм
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, в Указании акцентировано внимание силовых ведомств на соблюдении прав предпринимателей при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. При этом документ был разработан на основе анализа складывающейся правоприменительной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности. Кроме того, в нем была учтена позиция Пленума Верховного суда, "О практике применения судами законодательства и мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога".

Новый межведомственный документ говорит о недопустимости необоснованного вмешательства в гражданско-правовые отношение хозяйствующих субъектов. А также расширения предмета оперативной проверки в случае ее проведения и изъятия имущества предприятия, которое необходимо для его работы

Как отметили в Генпрокуратуре, такие действия, как показывают результаты мониторинга, наиболее вредны для бизнеса и нередко частично или полностью приостанавливают деятельность организации. Что в свою очередь может привести к банкротству со всеми вытекающими последствиями как для экономики государства, так и для конкретных работников.

Для этих целей руководителям МВД, СК, ФСБ и ФТС предписано организовать системный контроль за исполнением требований закона во время изъятия имущества предприятий. И по каждому факту отступления от предписанного порядка проводить служебную проверку в отношении виновных лиц.

Прокуроры ориентированы на выявление фактов личной заинтересованности компетентных органов

Для обеспечения надзорного сопровождения такой деятельности прокурорам поручено помимо прочего организовать системный надзор за законностью оперативно-разыскных мероприятий. Они также должны обеспечить сквозную оценку обоснованности и соразмерности привлекаемых сил и средств, а также в случаях нарушений требовать прекращения оперативно-разыскных мероприятий.

Кроме того, прокуроры ориентированы на выявление фактов личной, прямой или косвенной заинтересованности компетентных органов при проведении оперативно-разыскных действий.

Для этого они будут проводить дополнительные проверки во время оценки законности решений о возбуждении уголовного дела.

Уделено внимание в документе и наиболее наболевшей проблеме - срокам уголовного судопроизводства и обоснованности применения мер процессуального принуждения.

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Руководителям органов предварительного расследования предписано не допускать необоснованного продления сроков проверки сообщений о преступлениях, расследования уголовных дел и избрания мер пресечения и других мер процессуального принуждения.

Все материалы и дела, по которым такие сроки нарушаются, теперь будут на личном контроле прокурора соответствующего уровня в зависимости от длительности уголовного преследования.

Значительно усилен институт работы с обращениями предпринимателей, от которых поступает основной массив жалоб.

Надзирающим прокурорам поручено организовать незамедлительное рассмотрения таких обращений с обязательным изучением как оперативных материалов, так и уголовных дел, а также незамедлительное принятие мер по восстановлению нарушенных прав.

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