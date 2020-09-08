Отечественный рынок цифровых технологий в АПК уже сейчас минсельхоз оценивает в 360 млрд рублей, а к 2026 году он должен вырасти в пять раз. Для этого государство сосредоточится на трех ключевых направлениях в развитии цифровизации агросектора. Об этом рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко. Первое из них - сбор и верификация отраслевых данных, формирование единой базы данных.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, единая отраслевая база данных АПК нужна для принятия оперативных управленческих решений. Сейчас база уже работает в тестовом режиме. В минсельхозе рассчитывают, что в промышленную эксплуатацию "Единое окно" будет введено до конца 2020 года. К 2021 году система должна аккумулировать аналитику по 20 тыс. отраслевых показателей, к 2024 году - по 50 тыс., к 2030 году - по 100 тыс. показателей.

Кроме того, полноценная информационная система должна быть создана для сельхозземель. Она введена в эксплуатацию еще в 2018 году, но, по словам Дмитрия Патрушева, содержит информацию лишь о половине сельхозземель России, включая площадь, вид угодий, выращиваемые культуры, данные о плодородии и землепользователе. По планам министерства, к 2024 году охват достигнет 80%, а к 2030 году - 100%.

Во-вторых, по словам Абрамченко, государство намерено повысить качество контрольно-надзорной деятельности и мониторинга (прежде всего это касается совершенствования систем прослеживаемости сельхозпродукции).

И третье направление - упрощение процедур по получению госуслуг в сфере АПК, в том числе мер господдержки фермерами. Предполагается, что все меры поддержки - субсидии, гранты, льготные кредиты, льготный лизинг - можно будет получить в электронном виде через госуслуги, рассказала Абрамченко. "Ключевая задача проекта - усовершенствовать механизм предоставления господдержки аграриям, сделать его проще и прозрачнее", - пояснила она. Система позволит подавать заявки в электронном виде, узнавать об их статусе, получать финансирование и отчитываться о его использовании. Ожидается, что ее пользователями станут более 100 тыс. сельхозтоваропроизводителей, а также работники региональных органов управления АПК и органов местного самоуправления.

"Система существенно сократит издержки аграриев. Кроме того, будет практически исключен так называемый "человеческий фактор" при распределении господдержки", - добавляет Дмитрий Патрушев. По прогнозам минсельхоза, к 2024 году 75% операций по предоставлению господдержки аграриям будет осуществляться в цифровом виде.

При этом сами аграрии не спешат переходить на цифру. Пока только 5% отечественных агрокомпаний используют современные цифровые технологии, подсчитали в Россельхозбанке. При этом их активное внедрение способно увеличить прибыль АПК более чем на 500 млрд рублей в ближайшие пять лет.

Еще три года назад основной акцент в развитии технологий для агробизнеса делался на способах доставки продовольствия до конечного потребителя - от прилавка до тарелки. Множество компаний и стартапов пытались привлечь внимание потенциальных инвесторов для финансирования фудтех-проектов, рассказывает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. Но в последний год наиболее перспективными направлениями среди зарубежных инвесторов считаются технологии, автоматизирующие этапы производства, переработки и доставки продуктов от фермы до прилавка.

К числу наиболее перспективных агротехнологических решений, которые способны увеличить прибыль агрокомпаний, специалисты Россельхозбанка относят использование различных агробиотехнологий (биологических средств защиты растений, биоудобрений, селекции и генной инженерии в растениеводстве, генетических улучшений пород животных и т.д.). В этом случае рост финансовых результатов возможен за счет повышения урожайности (на 20-30%), улучшения качественных характеристик продукции (20-40%), сокращения затрат на сельхозпроизводство (30-40%). Технологии управления фермами позволяют автоматизировать ручной труд и снизить расходы. Кроме того, с их помощью можно оптимизировать использование удобрений и средств защиты растений. По расчетам специалистов, это уменьшит себестоимость продукции (на 25-40%) и увеличит урожайность (на 10-15%).

А инновационные технологии переработки и логистики помогут сэкономить на горючем, хранении, упаковке и транспортировке продукции от 10 до 40%. Эффективность производства можно существенно повысить с помощью новых систем земледелия. Например, городские фермы вертикального типа (прежде всего теплицы) можно развивать на неиспользуемых площадях - чердаках или подвалах. В свою очередь, платформы электронной коммерции для АПК позволяют исключить из цепочки поставок посредников - фермер может взаимодействовать на электронной платформе напрямую с клиентом.