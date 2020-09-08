Новости

Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию 20:16
Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 20:05
В храме Сретения Господня почтят память отца Александра Меня 20:02
Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову 19:52
Вышел официальный тизер "Дюны" Вильнёва 19:51
СМИ: Задержан заместитель министра энергетики Тихонов 19:46
Патриарх Сербский Ириней: Косово - это неотъемлемая часть Сербии 19:34
В Югре главу общества инвалидов заподозрили в краже 30 млн рублей 19:18
"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову 19:07
Названа точная дата презентации iPhone 12 19:05
ЦСКА обыграл тульский "Арсенал" благодаря голу Гайча 18:55
Fitch улучшило прогноз по экономике России 18:37
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ 18:36
Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 18:21
В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры 18:20
Экс-президента Боливии Моралеса не допустили к выборам 18:10
Минский тракторный завод создаст единую платформу для входа на рынок России 18:06
Медведев объявил о создании комиссии по подготовке предвыборной программы "ЕР" 18:05
Силуанов: Уровень госдолга скоро приблизится к 20% ВВП 18:01
На Алтае туристка сняла видео перед тем, как ее унесло течением 17:58
Болгарские протестующие заявили ЕС и США о намерении продолжить митинги 17:45
Экипажи новой экспедиции на МКС признаны годными к старту в октябре 17:41
Главы МИД Турции и Конго поблагодарили друг друга по-русски 17:38
ЦБ не считает верным менять цель по инфляции 17:36
В Москве могут сократить сроки планового отключения горячей воды 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Отечественный рынок цифровых технологий в АПК уже сейчас минсельхоз оценивает в 360 млрд рублей, а к 2026 году он должен вырасти в пять раз. Для этого государство сосредоточится на трех ключевых направлениях в развитии цифровизации агросектора. Об этом рассказала зампред правительства Виктория Абрамченко. Первое из них - сбор и верификация отраслевых данных, формирование единой базы данных.
Только 5% российских агрокомпаний используют цифровые технологии. Фото: Сергей Михеев/РГ Только 5% российских агрокомпаний используют цифровые технологии. Фото: Сергей Михеев/РГ
Только 5% российских агрокомпаний используют цифровые технологии. Фото: Сергей Михеев/РГ

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, единая отраслевая база данных АПК нужна для принятия оперативных управленческих решений. Сейчас база уже работает в тестовом режиме. В минсельхозе рассчитывают, что в промышленную эксплуатацию "Единое окно" будет введено до конца 2020 года. К 2021 году система должна аккумулировать аналитику по 20 тыс. отраслевых показателей, к 2024 году - по 50 тыс., к 2030 году - по 100 тыс. показателей.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Из-за засухи на юге и в центре РФ ожидается низкий урожай подсолнечника

Кроме того, полноценная информационная система должна быть создана для сельхозземель. Она введена в эксплуатацию еще в 2018 году, но, по словам Дмитрия Патрушева, содержит информацию лишь о половине сельхозземель России, включая площадь, вид угодий, выращиваемые культуры, данные о плодородии и землепользователе. По планам министерства, к 2024 году охват достигнет 80%, а к 2030 году - 100%.

Во-вторых, по словам Абрамченко, государство намерено повысить качество контрольно-надзорной деятельности и мониторинга (прежде всего это касается совершенствования систем прослеживаемости сельхозпродукции).

И третье направление - упрощение процедур по получению госуслуг в сфере АПК, в том числе мер господдержки фермерами. Предполагается, что все меры поддержки - субсидии, гранты, льготные кредиты, льготный лизинг - можно будет получить в электронном виде через госуслуги, рассказала Абрамченко. "Ключевая задача проекта - усовершенствовать механизм предоставления господдержки аграриям, сделать его проще и прозрачнее", - пояснила она. Система позволит подавать заявки в электронном виде, узнавать об их статусе, получать финансирование и отчитываться о его использовании. Ожидается, что ее пользователями станут более 100 тыс. сельхозтоваропроизводителей, а также работники региональных органов управления АПК и органов местного самоуправления.

"Система существенно сократит издержки аграриев. Кроме того, будет практически исключен так называемый "человеческий фактор" при распределении господдержки", - добавляет Дмитрий Патрушев. По прогнозам минсельхоза, к 2024 году 75% операций по предоставлению господдержки аграриям будет осуществляться в цифровом виде.

При этом сами аграрии не спешат переходить на цифру. Пока только 5% отечественных агрокомпаний используют современные цифровые технологии, подсчитали в Россельхозбанке. При этом их активное внедрение способно увеличить прибыль АПК более чем на 500 млрд рублей в ближайшие пять лет.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Правительство поможет аграриям с новыми рекордами

Еще три года назад основной акцент в развитии технологий для агробизнеса делался на способах доставки продовольствия до конечного потребителя - от прилавка до тарелки. Множество компаний и стартапов пытались привлечь внимание потенциальных инвесторов для финансирования фудтех-проектов, рассказывает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. Но в последний год наиболее перспективными направлениями среди зарубежных инвесторов считаются технологии, автоматизирующие этапы производства, переработки и доставки продуктов от фермы до прилавка.

К числу наиболее перспективных агротехнологических решений, которые способны увеличить прибыль агрокомпаний, специалисты Россельхозбанка относят использование различных агробиотехнологий (биологических средств защиты растений, биоудобрений, селекции и генной инженерии в растениеводстве, генетических улучшений пород животных и т.д.). В этом случае рост финансовых результатов возможен за счет повышения урожайности (на 20-30%), улучшения качественных характеристик продукции (20-40%), сокращения затрат на сельхозпроизводство (30-40%). Технологии управления фермами позволяют автоматизировать ручной труд и снизить расходы. Кроме того, с их помощью можно оптимизировать использование удобрений и средств защиты растений. По расчетам специалистов, это уменьшит себестоимость продукции (на 25-40%) и увеличит урожайность (на 10-15%).

А инновационные технологии переработки и логистики помогут сэкономить на горючем, хранении, упаковке и транспортировке продукции от 10 до 40%. Эффективность производства можно существенно повысить с помощью новых систем земледелия. Например, городские фермы вертикального типа (прежде всего теплицы) можно развивать на неиспользуемых площадях - чердаках или подвалах. В свою очередь, платформы электронной коммерции для АПК позволяют исключить из цепочки поставок посредников - фермер может взаимодействовать на электронной платформе напрямую с клиентом.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19
Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
В Кремле не видят причин обсуждать "Северный поток-2" на политическом уровне
Истребитель Северного флота перехватил четвертый за день самолет
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов