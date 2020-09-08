Массовые забеги, марафоны становятся все популярнее. Это и правда весело: надеть красивый костюм, кроссовки, выйти с друзьями на старт, а после забега получить памятную медаль участника. А то и приз победителя… Стоп. Если вы не бегун со стажем, забег может закончиться неприятностями. Чего опасаться и как начать тренировки, "РГ-Неделе" рассказала доктор ортопед-травматолог Пироговского центра Екатерина Воронцова.

Бежим без риска

Конечно, опасен не сам бег, а неправильный подход к бегу. Бег - это постоянная ударная нагрузка на позвоночник и на суставы ног. По сравнению с ходьбой она может увеличиться в 7 раз. А неправильная техника бега эту нагрузку еще больше увеличивает. Голеностоп, колени не выдерживают, появляются микротравмы. А со временем может начать развиваться артроз.

Если объяснить совсем простым языком, нормальной работе наших суставов помогает синовиальная жидкость - она "смазывает" трущиеся поверхности, обеспечивает эластичность хрящевой ткани. Если возникает ее нехватка (а с возрастом это происходит) - при активных нагрузках усиливается трение в суставе - это становится причиной воспаления и постепенного разрушения хряща.

Важно бегать правильно

Начинать тренировки лучше всего с тренером. Он оценит физическое состояние, условия, в которых вы будете бегать. Например, бег на местности, на грунте очень отличается от бега по специальной дорожке на стадионе.

Тренер поможет подобрать экипировку - правильная обувь обеспечит качественное сцепление с поверхностью и зафиксирует ногу в нужном положении. Кроме того, тренер поставит шаг - проще говоря, научит бегать правильно. Если вы все же решили начать бегать самостоятельно, главный принцип - нельзя опускать ногу на всю стопу, "бить" ею по дорожке. Важно, чтобы стопа "приземлялась" на пятку и перекатывалась на носок. Это снижает ударную нагрузку. И, конечно, начинать бегать нужно с небольшой скоростью и амплитудой. Позже, когда мышцы и связки окрепнут, интенсивность можно будет увеличить.

И еще один совет: пока вы привыкаете бегать по-новому, не отвлекайтесь, не надевайте наушники с музыкой. Пока техника не отработана - нужно контролировать каждый шаг.

Для чего бежим

Конечно, если думать о сохранении здоровья, бег - один из самых простых и дешевых видов активности: надел кроссовки и побежал, а при этом кардиотренировка отличная.

Но если рассчитывать, например, что бег поможет быстро сбросить вес, вас может ждать разочарование. Простой пример: съеденная шоколадка - это 500 килокалорий. А за 20 минут довольно интенсивного бега по местности вы потратите только 300 килокалорий. К тому же для людей с излишками веса риск травмировать суставы при беге намного выше.

Дополнительные риски

Очень советую перед началом тренировок объективно оценить свое здоровье, по возможности проконсультироваться с врачом. Например, если у вас сильный уровень близорукости, или глаукома, интенсивные нагрузки могут привести к отслоению сетчатки.

При заболеваниях суставов тренировки могут вызвать обострение, а иногда и вовсе противопоказаны. То же самое с недугами дыхательной системы. Для сердца и сосудов кардиотренировки необходимы, они повышают выносливость сердечной мышцы. Но люди с кардиопроблемами должны быть очень осторожны. При атеросклерозе, склонности к тромбозам ударная нагрузка при беге может привести к сосудистой катастрофе.

В таких случаях можно заняться более щадящей активностью: ходьбой, плаванием, велосипедом, лыжами.