Увеличить показатели работы предприятий молокоперерабатывающей промышленности - в том числе и такую задачу ставит национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". "Операторы" нацпроекта - специалисты Федерального центра компетенций - выезжают к представителям отечественной "молочки", и в деятельность хозяйств вносятся необходимые коррективы, в частности, внедряется культура бережливого производства.

Так, в сельхозпредприятии "Донское" (Волгоградская область) внедрена система бережливого производства: сегодня оператор машинного доения за 20 секунд успевает сделать то, что прежде у него занимало минуту. Рост производительности труда и валового продукта сказывается и на работниках хозяйства - в последние десять лет зарплата персонала ежегодно повышается на 10-12%.

"В нашем доильном зале производительность труда увеличилась на 10%, - поясняет замдиректора предприятия Вера Пузанкова. - Сегодня у нас - полный порядок на рабочих местах, и в общее дело вовлечен каждый сотрудник - от доярки до скотника".

У "Белгородских молочных ферм" специалисты Федерального центра компетенций выявили неравномерную нагрузку на доярок: чрезмерно много передвижений, затянутый хронометраж дойки и множество других незаметных на первый взгляд деталей рабочий процесс заметно тормозили. Специалисты ФЦК "поколдовали" над стандартами тех операций, которые выполняют женщины-доярки, перераспределили их обязанности между другими сотрудниками, и в результате время дойки одной коровы сократилось на 14%. "Карусель" с животными стала крутиться быстрее, и в итоге главный показатель предприятия - объем производства молока - вырос на 10%, или пять тонн в сутки.

Остатки кормов у животных, затянутая дойка коров и неудобства в работе персонала - все эти моменты приносили белгородскому "Томмолоку" существенные потери. Результат работы экспертов ФЦК - удои каждой коровы увеличились на три литра в день, а остатки кормов, напротив, сократились. Сейчас производственные потери составляют лишь 4% вместо прежних 8%.

"Коровка из Кореновки" (Краснодарский край) вошло в число участников нацпроекта в 2019 году. "Специалист ФЦК учил наш персонал действовать в определенных регламентах, рассказал о методике быстрой переналадки оборудования и важности сплошного хронометража рабочего времени, - рассказала ведущий экономист предприятия Елена Жигалова. - И это помогло нам быстро понять, где конкретно "теряется" рабочее время".

По словам директора "Коровки из Кореновки" Игоря Московцева, на предприятии ожидают, что благодаря сотрудничеству с ФЦК к концу года производительность предприятия должна увеличиться не менее чем на 5% с перспективой повышения до 30%. "Время производства сгущенного молока в консервной банке сократилось на 20% - с 44 до 35 часов. Кроме того, на 31% снижены запасы заготовок тары - с 287 до 198 тысяч консервных банок. Также нам удалось выполнить и одну из стратегических задач предприятия - по сокращению оборачиваемости запасов. Этот показатель составил 7% - оборачиваемость снизилась с 57 до 53 дней. Выработка в потоке выросла на 9% - с 34 до 37 тысяч банок в сутки. Как следствие, прогноз по росту производительности труда на комбинате - 10,2%, и выявленный потенциал роста, по предварительным расчетам, может принести предприятию до 500 миллионов рублей дополнительной выручки в год", - рассказал Игорь Московцев. В этом году нацпроект реализуется на одном из ведущих участков "Коровки из Кореновки" - цехе по производству сгущенного молока. Но уже в следующем году к эксперименту подсключатся все остальные цеха.

Всего в отрасли действует более 2,5 тысячи средних и крупных предприятий по производству молочных продуктов и несколько тысяч малых организаций, рассказали в "Союзмолоке". При этом молочная отрасль обеспечивает работой около 1,4 млн россиян, или 2% от всех занятых.

"С учетом снижающихся несколько лет подряд доходов населения конкуренция на рынке молока и молочных продуктов продолжает расти. В последние годы в отрасль пришло большое количество инвесторов, и для того, чтобы соперничать на полке с успешными брендами, необходимо повышать собственную эффективность, снижать издержки, чтобы сохранять приемлемый уровень доходности. Любые проекты сегодня, в том числе такие, как нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости", направленные на рост производительности труда и повышение эффективности предприятий, конечно, идут на пользу отрасли и экономике", - считают в союзе.

Сельхозпредприятия имеют серьезный потенциал для роста производительности, уверен гендиректор ФЦК Николай Соломон. По его словам, эксперты ФЦК не только увеличивают выработку молока - благодаря инструментам бережливого производства становится возможным значительно снижать себестоимость продукции. Бизнес получает конкурентное преимущество, а также средства для дальнейшего развития. Так, например, внедрение на производстве системы 5С позволяет с минимальными затратами сокращать такие потери, как лишние движения сотрудников. У работников входит в привычку содержать свои рабочие места в чистоте и порядке, как следствие условия труда становятся комфортными и безопасными. Отсутствие несчастных случаев и травм - это базовые принципы эффективной производственной системы, которые гарантируют стабильность рабочего процесса. При этом значительно снижается брак и появляется возможность заранее обнаружить и устранить поломки оборудования. И в конечном счете - увеличить производительность.